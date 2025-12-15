Les indices de Wall Street sont en hausse, les investisseurs se préparant à une semaine chargée en données

Indices en hausse: Dow 0,20 %, S&P 500 0,33 %, Nasdaq 0,39 %

IRobot se replie après avoir déposé son bilan

Des rapports clés sur l'emploi et l'inflation sont attendus cette semaine

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un marché agité lundi, certains titres technologiques lourds rebondissant après la déroute de la semaine dernière, tandis que les investisseurs se préparaient à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer la trajectoire des taux d'intérêt.

Les traders ont également obtenu plus de clarté sur les candidats au poste de président de la Réserve fédérale l'année prochaine, car le président américain Donald Trump, selon un rapport , a déclaré qu'il avait réduit sa recherche à l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh ou au directeur du Conseil économique national Kevin Hassett.

Les attentes d'un président de la Fed dovish ont alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt l'année prochaine, même si l'inflation reste au-dessus de l'objectif de 2 % et que les pressions persistantes sur les prix dans d'autres marchés développés renforcent les appels à une augmentation des taux.

A 09:35 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 108,61 points, ou 0,20%, à 48 557,21. Le S&P 500

.SPX a gagné 22,44 points, soit 0,33%, à 6 849,85, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 91,15 points, soit 0,39%, à 23 286,32.

Sur les 11 secteurs du S&P 500, 10 étaient en hausse, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD progressant de 1%, dopé par un bond de 4,5% de Tesla TSLA.O .

Le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,1 % et devrait mettre fin à une série de quatre jours de pertes, si les gains se maintiennent. Un indice plus large des actions du secteur des puces .SOX a grimpé de 1,2 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes baisses quotidiennes en plus de trois semaines vendredi, alors que les inquiétudes concernant l'inflation galopante et les investissements en IA alimentés par la dette ont éloigné les indices de leurs records.

Ces inquiétudes ont pesé sur les actions américaines à plusieurs reprises au cours des trois derniers mois, aidant le STOXX 600 .STOXX européen à surperformer le Nasdaq et le S&P 500 sur une base trimestrielle.

PLÉTHORE DE DONNÉES CETTE SEMAINE

Les chiffres de l'emploi non agricole pour octobre et novembre sont attendus mardi. Les données d'octobre ont été retardées par la fermeture du gouvernement au début du trimestre.

Les rapports sur l'activité commerciale, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et l'inflation, attendus plus tard dans la semaine, seront également surveillés, les investisseurs recherchant de nouveaux indices sur la résilience de l'économie et les prochaines mesures politiques de la Fed. Les annonces de taux en Europe, au Royaume-Uni et au Japon viendront s'ajouter au calendrier chargé des banques centrales.

"La Fed semblant toujours se concentrer davantage sur la faiblesse du marché du travail que sur l'inflation, nous sommes probablement confrontés à un scénario de 'mauvaise nouvelle est bonne' pour le rapport sur l'emploi", a déclaré Chris Larkin, directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer tout au long de la semaine, à commencer par le gouverneur de la Fed, Stephen Miran . Le membre votant permanent, considéré comme du côté dovish, a fait valoir que l'inflation actuelle ne reflète pas la véritable dynamique de l'offre et de la demande.

Parmi les autres valeurs, ServiceNow NOW.N a chuté de 7,9 % après qu'un rapport ait indiqué que la société de cybersécurité était en pourparlers avancés pour acheter la startup Armis.

IRobot IRBT.O a chuté de 68,5 % après que le fabricant d'aspirateurs Roomba se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites .

Les investisseurs ont également suivi l'évolution des plans visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,59 contre 1 sur le NYSE et de 1,57 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 65 nouveaux sommets et 42 nouveaux creux.