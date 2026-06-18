Les indices de Wall Street progressent, portés par le secteur des semi-conducteurs et l'optimisme concernant l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture définitifs et les données sur les volumes)

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,14 %, S&P 500 +1,08 %, Nasdaq +1,91 %

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat avec Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains ont rebondi jeudi, le Nasdaq enregistrant une hausse de 1,9 % grâce à la progression des valeurs du secteur des semi-conducteurs , tandis queles craintes inflationnistes se sont apaisées après la signature d’un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran, même si les investisseurs continuent d’anticiper des hausses de taux d’intérêt cette année de la part de la Réserve fédérale . L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a nettement surperformé le reste du marché avec une hausse de 6,4 %, les actions d’Intel INTC.O ayant bondi à un niveau record et clôturé en hausse de 10,6 %. Le président américain Donald Trump a déclaré que le fabricant d’iPhone Apple AAPL.O avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis. En début de séance,les coursdu pétroleavaient chuté à leur plus bas niveau depuis début mars après la signature par les États-Unis et l’Iran d’un accord provisoire prolongeant de 60 jours le cessez-le-feu d’avril afin de laisser aux parties le temps de parvenir à un accord définitif.L’inflation est une source de grande inquiétude pour les investisseurs, les cours du pétrole ayant grimpé en flèche depuis le début de la guerre fin février.

Bien que Donald Trump ait menacé de reprendre les attaques si l’Iran ne respectait pas ses engagements, les premiers navires ont commencé à traverser le détroit d’Ormuz , où le transport de pétrole, de gaz, d’engrais et d’autres marchandises avait été perturbé depuis le début de la guerre.

Mercredi, les trois principaux indices de Wall Street ont chuté, les investisseurs anticipant la probabilité de hausses des taux de la Fed après que le nouveau président de la banque centrale, Kevin Warsh, eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres responsables politiques eurent laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt à venir. « Les marchés ont été déstabilisés hier par les propos de M. Warsh, qui a en substance promis de contenir l’inflation », a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, tout en soulignant toutefois la baisse des cours du pétrole et la bonne tenue récente des résultats d’entreprise et des données économiques. « Dans l’ensemble, l’ensemble des données reste favorable, que la Fed se soit ou non montrée un peu plus restrictive. »

Selon l’outil d’ « FedWatch » du CME Group, les traders tablaient sur une probabilité d’environ 50 % d’une hausse des taux de 25 points de base dès septembre et sur une probabilité d’environ 20 % d’une hausse de 50 points de base .

Les investisseurs continuaient d’analyser les indications données par M. Warsh selon lesquelles la Fed fournirait moins d’orientations sur ses futures décisions de politique monétaire, ainsi que l’accent qu’il a mis sur la stabilité des prix. Eric Johnston, stratège en chef pour les actions et la macroéconomie chez Cantor, a déclaré: « La conclusion aujourd’hui est que la Fed jouit d’une plus grande crédibilité en matière d’inflation. »

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 72,15 points, soit 0,14 %, à 51 564,70, le S&P 500 .SPX a gagné 80,48 points, soit 1,08 %, à 7 500,58 et le Nasdaq Composite

.IXIC a progressé de 496,28 points, soit 1,91 %, à 26 517,93.

Le marché étant fermé vendredi à l’occasion du « Juneteenth », fête commémorant l’émancipation des Afro-Américains réduits en esclavage, le S&P 500 a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,93 %, contre 2,43 % pour le Nasdaq et 0,71 % pour le Dow Jones.

Sur la journée, cinq des onze principaux secteurs d’activité du S&P 500 ont terminé en hausse. Le secteur technologique

.SPLRCT a mené la hausse avec un gain de 2,7 %, suivi par celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD , qui a clôturé en hausse de 1,8 %.

Les valeurs de consommation ont été portées par le secteur du voyage, la perspective d’une baisse des prix du carburant ayant soutenu la remontée des compagnies de croisière et des compagnies aériennes. L’indice Dow Jones Transport .DJT a terminé en hausse de 0,5 %. L’indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT a progressé de 2 % et a atteint un nouveau record de clôture.

Du côté des données, celles du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, les licenciements restant peu nombreux. Le secteur des logiciels et services du S&P 500 .SPLRCIS a terminé en baisse de 0,7 % après avoir atteint son plus bas niveau depuis plus de deux mois. Le secteur a subi des pressions, les actions d’Accenture ACN.N ayant chuté de 18 %après l’ , la société ayant revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. D’autres acteurs du secteur, notamment Cognizant Technology Solutions CTSH.O , Gartner IT.N et IBM IBM.N ,ont reculé de 4,5 % à 10,5 %. Parmi les autres titres en mouvement, l’action Kroger KR.N a chuté de 8,4 % après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées. Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk , ont perdu 3,6 % lors de leur deuxième journée consécutive de baisse, après que cette entreprise spécialisée dans l’espace et l’intelligence artificielle eut connu une forte remontée lors des premiers jours de cotation suivant son introduction en bourse vendredi dernier.

Jeudi a également marqué l’expiration simultanée, qui a lieu une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, un phénomène également appelé « triple witching », susceptible d’augmenter le volume des échanges et d’accentuer la volatilité. Sur les places boursières américaines, 33,59 milliards d’actions ont changé de mains, contre une moyenne de 21,83 milliards au cours des 20 dernières séances.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,72 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 286 nouveaux plus hauts et 183 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 3 136 titres ont progressé et 1 773 ont reculé, les titres en hausse étant 1,77 fois plus nombreux que ceux en baisse. Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 27 nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 123 nouveaux plus-hauts et 152 nouveaux plus-bas.