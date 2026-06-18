Les indices de Wall Street progressent, portés par le secteur des semi-conducteurs et l'optimisme concernant l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices de Wall Street progressent après la signature d'un accord entre les États-Unis et l'Iran

* Intel en hausse après l'annonce par Trump d'un partenariat entre l'entreprise et Apple pour la conception de puces

* Accenture s'effondre après avoir revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les chiffres montrent une baisse des demandes hebdomadaires d'allocations chômage dans un contexte de faibles licenciements

(Mise à jour avec les cours de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Twesha Dikshit

Les indices boursiers américains ont clôturé en hausse jeudi, soutenus par les valeurs des semi-conducteurs et l'apaisement des craintes inflationnistes, même si les investisseurs continuent d'anticiper des hausses de taux d'intérêt cette année de la part de la Réserve fédérale.

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a nettement surperformé le reste du marché, les actions d’Intel

INTC.O ayant bondi à un niveau record. Le président américain Donald Trump a déclaré que le fabricant d’iPhone, Apple

AAPL.O , avait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et fabriquer ses puces aux États-Unis.

En début de séance,les cours du pétroleont chuté à leur plus bas niveau depuis début mars après la signature par les États-Unis et l’Iran d’un accord provisoire prolongeant le cessez-le-feu d’avril de 60 jours supplémentaires afin de laisser aux parties le temps de parvenir à un accord définitif.

Bien que Trump ait menacé de reprendre les attaques si l’Iran ne respectait pas ses engagements, les premiers navires ont commencé à traverser le détroit d’Ormuz , où le transport de pétrole, de gaz, d’engrais et d’autres marchandises avait été interrompu depuis le début de la guerre.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 78,31 points, soit 1,06%, pour clôturer à 7.498,41 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 496,28 points, soit 1,87%, à 26.507,05. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 70,29 points, soit 0,14%, pour atteindre 51.562,84.

Les trois principaux indices de Wall Street avaient chuté lors de la séance précédente, les investisseurs anticipant la probabilité de hausses des taux de la Fed , après que le nouveau président de la banque centrale, Kevin Warsh, eut souligné la nécessité de juguler l’inflation et que d’autres responsables politiques eurent laissé entrevoir une hausse des coûts d’emprunt à venir.

“Les marchés ont été déstabilisés hier par les propos de Kevin Warsh, qui a en substance promis de contenir l’inflation”, a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD, tout en soulignant toutefois le recul des cours du pétrole ainsi que la bonne tenue récente des résultats d’entreprises et des données économiques. “Dans l’ensemble, les données restent favorables, que la Fed se soit ou non montrée un peu plus restrictive.”

Selon l’outil “FedWatch ” du CME Group, les traders tablaient sur une probabilité d’environ 50% d’une hausse des taux de 25 points de base dès septembre et sur une probabilité d’environ 20% d’une hausse de 50 points de base .

Les investisseurs continuaient d’analyser les indications données par Kevin Warsh selon lesquelles la Fed fournirait moins d’orientations sur ses futures décisions de politique monétaire, ainsi que l’accent qu’il a mis sur la stabilité des prix. Eric Johnston, stratège en chef pour les actions et la macroéconomie chez Cantor, a déclaré: “La conclusion aujourd’hui est que la Fed jouit d’une plus grande crédibilité en matière d’inflation.”

Du côté des données, celles du ministère du Travail ont montré que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a baissé la semaine dernière, le nombre de licenciements restant faible.

Au niveau des valeurs individuelles, l’action Accenture

ACN.N a chuté après l’annonce que la société avait revu à la baisse la fourchette haute de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel. Des valeurs du même secteur, notamment Cognizant Technology Solutions CTSH.O , Gartner IT.N et IBM

IBM.N , ont suivi le mouvement à la baisse.

Parmi les autres titres en mouvement, l’action Kroger KR.N a chuté après que le distributeur alimentaire a annoncé un bénéfice inférieur aux attentes pour le premier trimestre et maintenu ses prévisions annuelles inchangées. Les actions de SpaceX SPCX.O ,la société d’Elon Musk , ont chuté pour la deuxième journée consécutive, après que cette entreprise spécialisée dans l’espace et l’IA eut connu une forte hausse lors des premiers jours de cotation suivant son introduction en bourse vendredi dernier.

Jeudi a également marqué l’expiration simultanée, qui n’a lieu qu’une fois par trimestre, des contrats dérivés liés aux actions, aux options sur indices et aux contrats à terme, un phénomène également appelé “triple witching”, susceptible d’augmenter le volume des échanges et d’accentuer la volatilité.