Les indices de Wall Street progressent, les investisseurs gardant l'espoir d'une résolution entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices boursiers américains terminent en hausse

* L'action Goldman Sachs chute après la publication des résultats, ce qui pèse sur le Dow Jones

* L'indice des logiciels surperforme grâce à Oracle et Microsoft

* Sandisk progresse grâce à l'inclusion dans le Nasdaq-100

(Mises à jour avec les prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Niket Nishant

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi, les investisseurs semblant espérer qu'une solution à la guerre au Moyen-Orient pourrait être trouvée, tout en regardant au-delà de l'échec des négociations du week-end entre les États-Unis et l'Iran et en surveillant le début de la saison de publication des résultats.

Après un début de journée en demi-teinte, le Nasdaq et le S&P 500 ont repris des couleurs lundi après-midi après que le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran souhaitait conclure un accord , mais qu'il n'accepterait aucun accord permettant à Téhéran de disposer d'une arme nucléaire.

Cette déclaration a été faite après que M. Trump a annoncé que l'armée américaine avait commencé à bloquer les navires quittant les ports iraniens , tandis que Téhéran a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre les ports de ses voisins du Golfe après l'échec des pourparlers du week-end sur la fin de la guerre .

"Il semble donc qu'il y ait une certaine désensibilisation à l'égard de ces pourparlers en dents de scie, avec des négociations en cours et des négociations interrompues, en particulier au milieu de ce cessez-le-feu, qui semble tenir pour le moment", a déclaré Mark Luschini, stratège en chef des investissements chez Janney Montgomery Scott, à Philadelphie.

"Les investisseurs craignent d'être pris au dépourvu, car si une solution est trouvée rapidement, le marché pourrait se redresser de manière significative et ils resteraient sur la touche

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont également contribué à réduire les gains antérieurs pour s'établir sous le niveau de 100 dollars . Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago , a déclaré que les marchés à terme du pétrole fixent les prix en fonction de l'anticipation que la hausse des prix du pétrole sera de courte durée, et que tant que ce sera le cas, l'impact sur l'économie américaine pourrait être limité.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 69,34 points, soit 1,02%, pour terminer à 6 886,23 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 280,51 points, soit 1,23%, pour atteindre 23 183,40. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 291,09 points, soit 0,61%, à 48 207,66.

Parmi les 11 principaux secteurs industriels du S&P 500, le secteur technologique .SPLRCT a été celui qui a le plus progressé au cours de la séance, grâce à l'essor des sociétés de logiciels, notamment Microsoft MSFT.O et Oracle ORCL.N . L'iShares expanded Tech-software index ETF IGV.N , qui a fortement sous-performé cette année en raison des inquiétudes concernant les perturbations liées à l'intelligence artificielle, s'est fortement redressé lundi.

Les secteurs défensifs des services publics .SPLRCU et des biens de consommation de base .SPLRCU sont restés à la traîne.

LES RÉSULTATS DE GOLDMAN SONT DÉCEVANTS

Les investisseurs n'ont pas été impressionnés par le lancement de la saison des résultats du premier trimestre par Goldman Sachs GS.N . Ses actions ont chuté, les inquiétudes concernant la faiblesse des revenus du négoce des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières l'emportant sur le résultat supérieur aux attentes .

"Nous ne pensons pas que le marché accorde trop d'attention à la hausse des bénéfices. Et tout cela à cause des perspectives d'une inflation plus élevée, d'une activité économique plus faible et d'une Fed qui pourrait être forcée de rester en attente pendant très longtemps", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

David Solomon, directeur général de Goldman, a déclaré que la volatilité du marché résultant du conflit avait tempéré l'exécution des introductions en bourse, mais que l'environnement restait solide et que l'activité reprendrait une fois que les conditions se seraient stabilisées.

Parmi les autres valeurs individuelles, les actions d'Allogene Therapeutics ALLO.O ont augmenté, atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus de deux ans après que les données intermédiaires d'une étude de stade moyen aient montré que son traitement contre le cancer du sang réduisait le risque de rechute chez les patients.

Les actions d'Albemarle ALB.N , le plus grand producteur de lithium au monde, ont augmenté après qu'Oppenheimer ait relevé son objectif de prix sur la société de 216 à 222 dollars.

LES VALEURS DU VOYAGE CHUTENT

Les actions des compagnies aériennes, dont United Airlines

UAL.N Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O , ont chuté en raison des inquiétudes suscitées par la hausse des prix du pétrole qui fait grimper les coûts du carburant.

Les actions du distributeur de fournitures industrielles Fastenal's FAST.O ont été vendues après la publication des résultats. Sandisk SNDK.O a fortement progressé, le fabricant de puces mémoire étant en passe de rejoindre l'indice Nasdaq-100

.NDX le 20 avril. Par ailleurs, des données ont montré que les ventes de logements existants aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis neuf mois en mars, dans un contexte de stocks restreints et d'inquiétudes croissantes concernant le marché du travail.