Les indices de Wall Street chutent en raison des inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient et les taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices baissent: Dow 0,18%, S&P 500 0,37%, Nasdaq en baisse de 0,84%

* Les investisseurs surveillent les prix du pétrole, les taux d'intérêt et les actualités concernant l'Iran

* Jefferies gagne du terrain après des informations selon lesquelles le groupe japonais SMFG envisagerait une possible acquisition

* Barclays relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 de 7 400 à 7 650

* Ares Management et Apollo Global limitent les rachats de parts dans leurs fonds

(Mise à jour des prix de clôture et des données sur les volumes de transactions) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les indices de Wall Street ont perdu du terrain lors de la séance volatile de mardi, les investisseurs oscillant entre les craintes d'une hausse des prix du pétrole et les espoirs d'une résolution de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le président américain Trump ayant fait état de progrès dans les négociations alors même que des rapports suggéraient que des troupes américaines supplémentaires se dirigeaient vers le Moyen-Orient.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté en raison de l'incertitude entourant la guerre et d'une faible vente aux enchères de bons du Trésor à deux ans, ce qui a également exercé une pression sur les marchés boursiers.

Les indices ont regagné un peu de terrain après que M. Trump a déclaré aux journalistes que les États-Unis discutaient avec "les bonnes personnes" en Iran afin de parvenir à un accord pour mettre fin aux hostilités et que l'Iran avait accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires. Mais les rapports selon lesquels le Pentagone devrait envoyer des milliers de soldats supplémentaires de la 82e division aéroportée d'élite au Moyen-Orient ont fait craindre que la guerre ne s'éternise et ne maintienne les prix du pétrole à un niveau élevé.

Lundi, les indices de Wall Street avaient enregistré leur plus forte hausse en une journée depuis le 6 février, alors que les prix du pétrole chutaient après que M. Trump eut reporté les frappes contre les centrales électriques iraniennes et annoncé des pourparlers avec l'Iran, même si Téhéran a nié les négociations avec les États-Unis. Mais les prix de l'énergie ont augmenté mardi, les contrats à terme sur le pétrole brut ayant progressé de plus de 4 %.

"Les actions tentent de trouver leurs marques, les investisseurs gardant un œil sur les médias sociaux et l'autre sur chaque gros titre. Nous sommes très orientés vers le court terme", a déclaré Carol Schleif, stratège en chef du marché, BMO Private Wealth.

"Les marchés tentent de s'accrocher à l'optimisme qu'ils avaient hier. Ils sont prêts à aller au-delà des discussions sur la guerre, même si la situation n'est pas réglée à 100 %", a déclaré Mme Schleif, mais elle a ajouté: "Il y a beaucoup de nervosité. Les gens surveillent le pétrole et les taux d'intérêt et s'inquiètent de savoir si la hausse des prix de l'énergie et des taux d'intérêt va se prolonger, car cela pourrait commencer à avoir un impact négatif sur la croissance"

Kevin Gordon, responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomiques au Schwab Center for Financial Research de New York, a également souligné que la double hausse des prix du pétrole et des taux d'intérêt constituait une "toile de fond stagflationniste qui, il va sans dire, n'est pas positive pour le marché boursier"

"C'est l'environnement le moins convaincant que l'on puisse trouver. Je ne connais personne qui souhaite surpondérer ou sous-pondérer le risque de manière significative à l'approche de cette échéance en raison de journées comme hier ou même comme aujourd'hui", a déclaré M. Gordon de Schwab.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 84,41 points, soit 0,18%, à 46.124,06, le S&P 500 .SPX a perdu 24,63 points, soit 0,37%, à 6.556,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 184,86 points, soit 0,84%, à 21.761,89.

Parmi les 11 grands secteurs industriels du S&P 500, quatre ont clôturé en baisse. Le secteur de l'énergie .SPNY a mené les gains avec une avancée de 2,05% tandis que les services de communication .SPLRCL ont mené les pertes, avec une baisse de 2,50%, suivie d'une baisse de 0,76% dans le secteur de la technologie .SPLRCT .

Pendant ce temps, les inquiétudes concernant le crédit privé ont refait surface après un rapport selon lequel Ares Management

ARES.N a limité les rachats à 5% dans son fonds de crédit privé, ainsi qu'Apollo Global Management APO.N , alors que les demandes de retrait ont bondi. Les actions d'Ares ont terminé en baisse de 1 %, tandis qu'Apollo a gagné 0,7 %. Leurs homologues Blackstone BX.N et Carlyle CG.O ont perdu respectivement 1,25 % et 0,9 %. Leurs homologues Blackstone

BX.N et Carlyle CG.O ont perdu respectivement 2 % et 0,8 %.

Plus tôt, une enquête a montré que l'activité commerciale américaine a ralenti à son plus bas niveau depuis 11 mois en mars, car la guerre au Moyen-Orient a augmenté les prix des produits énergétiques et d'autres intrants.

La hausse des prix du pétrole a ravivé les craintes d'inflation et compliqué les perspectives des banques centrales en matière de taux d'intérêt. La Réserve fédérale américaine a adopté un ton hawkish la semaine dernière, ne prévoyant qu'une seule réduction en 2026.

Les opérateurs ne prévoient plus aucune réduction de taux cette année, alors qu'ils en attendaient deux avant l'éclatement du conflit au Moyen-Orient. Les attentes de hausses de taux ont légèrement augmenté au milieu de l'escalade des tensions la semaine dernière et les derniers paris étaient pour plus de 30 % de chances de hausse d'ici la fin de l'année, selon l'outil FedWatch de CME .

Parmi les mouvements individuels, les actions de Jefferies

JEF.N ont augmenté de 2,5% après que le Financial Times ait rapporté que le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T travaille sur des plans pour une éventuelle acquisition de la banque d'investissement.

Les actions d'Estee Lauder EL.N ont chuté de 9,8% après que la société de cosmétiques ait déclaré qu'elle était en pourparlers pour une fusion potentielle avec le groupe de beauté espagnol Puig Brands PUIGb.MC .

Barclays a relevé son objectif de fin d'année 2026 pour l'indice S&P 500 .SPX de 7 400 à 7 650, citant des prévisions de bénéfices plus élevées qui l'emportent sur les risques macroéconomiques tels que les tensions au Moyen-Orient, les perturbations induites par l'IA et les tensions sur le crédit privé.

Le volume a été relativement faible sur les bourses américaines, 17,94 milliards d'actions ayant changé de mains par rapport à la moyenne mobile de 20,72 milliards pour les 20 dernières séances.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,31 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 150 nouveaux sommets et 199 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 1 857 titres ont progressé et 2 936 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,58 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux records sur 52 semaines et 19 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 47 nouveaux records et 186 nouveaux records à la baisse.