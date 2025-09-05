Les indices de Wall Street baissent en raison des craintes de ralentissement après la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la transaction de l'après-midi)

*

Les chiffres de l'emploi non agricole du mois d'août sont inférieurs aux attentes

*

Broadcom en hausse suite à une forte prévision de croissance du chiffre d'affaires de l'IA

*

Indices: Dow en baisse de 0,5%, S&P 500 en baisse de 0,5%, Nasdaq en baisse de 0,3%

par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines ont chuté vendredi en raison des inquiétudes concernant les perspectives économiques des États-Unis après que les données aient montré que la croissance de l'emploi s'est fortement affaiblie en août.

Les actions des banques ont chuté, l'indice bancaire S&P 500 ayant baissé de 2,3 %.

L'économie américaine a créé 22 000 emplois le mois dernier au lieu d'un 75 000estimés, ce qui confirme l'affaiblissement des conditions du marché du travail, selon le rapport du département du travail. Lestrois principaux indices boursiers américains ont d'abord augmenté et battu des records en début de séance, les traders des contrats à terme liés au taux directeur de la Réserve fédérale ayant augmenté les paris selon lesquels la banque centrale américaine réduira ses taux les uns après les autres, à partir de ce mois-ci, avec un assouplissement de 50 points de base maintenant sur la table. Toutefois, les gains se sont rapidement tassés.

"Le rapport sur les salaires d'aujourd'hui confirme le ralentissement du marché du travail et justifie une baisse des taux lors de la réunion de la Fed à la fin du mois", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux et de la construction de portefeuilles chez U.S. Bank Asset Management à Minneapolis.

"Le marché de l'emploi restera un indicateur très important de l'évolution de la situation économique, mais jusqu'à présent, les dépenses de consommation ont vraiment surpris beaucoup de monde malgré le ralentissement du marché de l'emploi

Les attentes en matière de réduction des taux ont contribué à stimuler le secteur immobilier .SPLRCR et l'indice du logement de Philadelphie .HGX .

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 239,72 points, soit 0,53%, à 45 381,03, le S&P 500 .SPX a perdu 31,30 points, soit 0,49%, à 6 470,30 et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 53,41 points, soit 0,25%, à 21 652,83.

BofA Global Research a également ajusté ses perspectives à la suite du rapport, prévoyant une réduction d'un quart de point en septembre et en décembre. Les traders voient maintenant 11,6% de chances d'une réduction de taux de 50 points de base ce mois-ci - un changement radical par rapport à l'absence de tels paris il y a un mois, a montré l'outil FedWatch de CME.

Les actions de Kenvue KVUE.N ont chuté d'environ 15% après que le Wall Street Journal a rapporté , citant des personnes familières avec le sujet sans inclure de preuves, que le ministre américain de la santé Robert F. Kennedy Jr. prévoit d'annoncer que l'utilisation de l'analgésique Tylenol de Kenvue chez les femmes enceintes est potentiellement liée à l'autisme.

Broadcom AVGO.O a atteint un niveau record après que le concepteur de puces ait prévu un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations et a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'intelligence artificielle s'améliore de manière significative au cours de l'exercice 2026.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,47 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 458 nouveaux sommets et 63 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 385 titres ont augmenté et 2 095 ont baissé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,14 contre 1.