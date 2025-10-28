Les indices de Wall Street affichent des records de clôture, Nvidia bondit, les résultats des grandes capitalisations sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour à la clôture avec le volume, les mouvements d'actions et d'autres détails)

Microsoft progresse après l'accord de restructuration d'OpenAI

Les résultats clés des grandes capitalisations sont attendus cette semaine

Nvidia construira des superordinateurs d'IA pour le ministère américain de l'énergie

Indices: Dow en hausse de 0,3 %, S&P 500 en hausse de 0,2 %; Nasdaq en hausse de 0,8 %

par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains ont de nouveau enregistré des records de clôture mardi, les actions de Nvidia ayant progressé à la suite de l'annonce de la construction de superordinateurs d'intelligence artificielle pour le ministère américain de l'énergie, et les investisseurs s'étant montrés optimistes quant aux bénéfices des entreprises avant les résultats clés des grandes capitalisations cette semaine. Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise allait construire sept superordinateurs pour le ministère américain de l'énergie et a indiqué que l'entreprise avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces d'intelligence artificielle.

L'action de Nvidia a clôturé en hausse de 5 %, ajoutant plus de 230 milliards de dollars à la valeur du marché et plaçant l'entreprise sur le point de devenir la première à valoir 5 000 milliards de dollars. Les actions de Microsoft MSFT.O ont également augmenté de 2 % après que la société a conclu un accord qui permet à OpenAI de se restructurer en société d'utilité publique tout en donnant à Microsoft une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT. Les résultats trimestriels d'Apple AAPL.O , de Microsoft, d'Alphabet GOOGL.O , d'Amazon AMZN.O et de Meta Platforms

META.O sont attendus cette semaine. Les investisseurs attendent avec impatience des précisions de la part des entreprises sur leurs dépenses en matière d'IA. Les actions d'Apple ont terminé en hausse de seulement 0,1 %, l'entreprise ayant franchi pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars de valeur marchande. "La dynamique et les bénéfices poussent le marché à la hausse", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

"Les bénéfices ont été bons", a-t-il ajouté. "Bien sûr, nous attendons les grandes valeurs technologiques."

Les investisseurs ont également digéré les nouvelles liées au commerce. Selon le Wall Street Journal, le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping discuteront d'un cadre commercial visant à réduire les droits de douane américains sur les produits chinois en échange de l'engagement de Pékin à réduire les exportations de produits chimiques précurseurs du fentanyl.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 161,78 points, soit 0,34%, à 47 706,37, le S&P 500 .SPX a gagné 15,73 points, soit 0,23%, à 6 890,89, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 190,04 points, soit 0,8%, à 23 827,49. Trump a fait l'éloge de la première femme dirigeante du Japon, Sanae Takaichi, à Tokyo mardi. Ils ont signé un accord visant à renforcer l'approvisionnement en minéraux critiques et en terres rares, alors que leurs nations cherchent à réduire la domination de la Chine dans certains domaines des composants électroniques clés.

HAUSSE DES BÉNÉFICES TRIMESTRIELS

Avec les résultats de 180 sociétés du S&P 500, les bénéfices du troisième trimestre sont estimés avoir augmenté de 10,5 % par rapport à l'année précédente, en hausse par rapport aux estimations antérieures pour le trimestre, selon les données de LSEG.

Mercredi, la Réserve fédérale devrait annoncer une réduction de 25 points de base de ses taux d'intérêt. Les investisseurs seront impatients d'obtenir des détails sur les perspectives de taux, d'autant plus que le gouvernement américain est fermé depuis près d'un mois, retardant les données économiques cruciales et forçant les traders à se fier aux communiqués privés et aux annonces des entreprises. Une estimation préliminaire du rapport national sur l'emploi ADP a montré que l'économie américaine a créé en moyenne 14 250 emplois au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 11 octobre. Même si les données d'ADP semblaient positives, elles ont été tempérées par les annonces de licenciements par de grandes entreprises telles qu'Amazon et d'autres, selon les analystes. Les actions de United Parcel Service UPS.N ont bondi de 8 % après que la société a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions () , signe que sa restructuration progresse. UPS a fermé des centaines d'installations, supprimé des milliers d'emplois et offert des rachats à ses chauffeurs syndiqués dans le cadre de sa plus grande restructuration, qui vise à réduire les coûts de 3,5 milliards de dollars en 2025. Après la cloche de clôture, les actions de Visa V.N ont légèrement augmenté après que la société ait annoncé une hausse du bénéfice trimestriel ajusté dans un contexte de volumes de transactions élevés. L'action Visa a terminé la session régulière en baisse de 0,3 %. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,35 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 613 nouveaux sommets et 102 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 868 titres ont augmenté et 2 862 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 1,53 contre 1.

Le volume sur les bourses américaines était de 20,5 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 20,96 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.