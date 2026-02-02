 Aller au contenu principal
Les indices boursiers mondiaux sont en baisse, l'argent et le pétrole prolongent leurs pertes
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 23:06

L'indice MSCI des
actions mondiales a légèrement baissé lundi, Wall Street ayant
donné un coup de pouce alors que le dollar a augmenté et que les
investisseurs ont dû faire face à un effondrement des métaux
précieux à l'approche d'une semaine riche en résultats
d'entreprises, en réunions de banques centrales et en données
économiques majeures.
    Toujours lundi, les contrats à terme sur le pétrole brut ont
baissé de plus de 4 % sur les espoirs d'une désescalade des
tensions entre les États-Unis et le membre de l'OPEP, alors
qu'un dollar plus fort et des prévisions météorologiques plus
clémentes ont également pesé sur le marché.
Le marché de l'argent   XAG= , qui avait atteint un record
jeudi, a été agité, le métal précieux perdant 5,56% à 79,92
dollars l'once, après avoir chuté jusqu'à 71,33 dollars . 
    Avec la déroute de 27% de vendredi, l'argent se dirigeait
vers sa plus grande perte sur deux jours depuis au moins les
années 1980.
Les courtiers ont déclaré que la pression exercée sur un certain
nombre de fonds de contrats à terme sur l'argent en Chine a
contribué à la déroute à la fin de la semaine dernière et
qu'elle a été exacerbée lundi par le CME Group  qui a
augmenté les marges sur un certain nombre de contrats à terme, y
compris sur l'argent et l'or . 
     
  
     LES METAUX PRECIEUX EN SPIRALE VERS LE BAS
  
L'or au comptant  XAU= , qui avait également atteint un record
jeudi, était en baisse de 3,85% à 4 676,28 dollars l'once. Ces
pertes font suite à une chute de près de 10% pour le métal
refuge vendredi. 
    "L'or et l'argent sont sur des montagnes russes et lorsque
vous arrivez au sommet de la 'colline', la gravité prend le
dessus et vous vous dirigez vers le bas", a déclaré John Meyer,
analyste chez SP Angel.
    Les actions américaines   se sont débarrassées de
leurs pertes initiales pour clôturer la séance en hausse,
mettant fin à une chute de trois séances du S&P 500, avec l'aide
de nouvelles positives sur le  financement de l'intelligence
artificielle .
     Les dernières données économiques ont montré que l'activité
des usines américaines  a augmenté en janvier pour la
première fois depuis un an, les nouvelles commandes ayant
fortement rebondi, bien que les droits de douane à l'importation
du président américain Donald Trump  aient fait grimper
les prix des matières premières et mis à rude épreuve les
chaînes d'approvisionnement.
    "L'élément clé qui semble avoir transformé le sentiment
aujourd'hui est un retour à la concentration sur les
fondamentaux", a déclaré Carol Schleif, stratège en chef du
marché chez BMO Private Wealth à Minneapolis. 
    "Les dernières nouvelles en matière d'intelligence
artificielle et les données économiques de ce matin sont
favorables à une forte croissance
    Mme Schleif a déclaré que les investisseurs auront "un grand
nombre de fondamentaux à se mettre sous la dent" cette semaine
avec les résultats attendus des grandes capitalisations comme
Alphabet  GOOGL.O  et Amazon  AMZN.O  ainsi que du fabricant de
puces AMD  AMD.O .
    
    LE DOW JONES, LE S&P 500 ET LE NASDAQ EN HAUSSE
  
     A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a gagné 515,19 points, soit 1,05%, à 49 407,66, le S&P
500  .SPX  a gagné 37,41 points, soit 0,54%, à 6 976,44 et le
Nasdaq Composite  .IXIC  a gagné 130,29 points, soit 0,56%, à 23
592,11. 
     L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a
reculé de 0,49 point, soit 0,05%, à 1 043,77.L 'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de 1,03%,
propulsé par de fortes hausses des valeurs financières et des
valeurs de la santé , environ 30% de ses composants devant
publier leurs résultats cette semaine.
La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre se
réunissent jeudi, mais aucune ne devrait modifier sa politique
monétaire. La Reserve Bank of Australia , qui pourrait
même relever ses taux, définit également sa politique cette
semaine.
    En ce qui concerne les  devises , le dollar s'est
globalement renforcé alors que les métaux précieux se sont
vendus et que les investisseurs ont évalué les perspectives des
taux d'intérêt américains après la nomination par Trump de Kevin
Warsh au poste de président de la Réserve fédérale  la
semaine dernière.
    M. Warsh, qui a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, a
récemment plaidé en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, mais
sa dernière expérience à la banque centrale lui a valu une
réputation de faucon.
    "Il y a une fuite lente vers la sécurité en cours sur les
marchés des devises, entraînée par l'implosion de la semaine
dernière dans le complexe des métaux précieux", a déclaré Karl
Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto.
  
     L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
augmenté de 0,37% à 97,59, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,47%
à 1,1792 $.
  
     Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,52% à 155,57.
  
     M. Trump a déclaré au cours du week-end que l  'Iran 
 "discutait sérieusement" avec Washington et ses remarques ont
fait naître l'espoir que l'armée américaine pourrait ne pas
frapper le pays.
     Pour maintenir la pression sur les prix du pétrole ,
des responsables iraniens et américains ont déclaré à Reuters
lundi que les deux pays reprendraient les négociations
nucléaires vendredi  à en Turquie. Un diplomate régional a
déclaré que des représentants de pays tels que l'Arabie saoudite
et l'Égypte y participeraient. 
    Le pétrole brut américain  CLc1  a baissé de 4,71%, soit
3,07 dollars, à 62,14 dollars le baril. Le Brent  LCOc1  s'est
établi à 66,30 dollars le baril, en baisse de 4,36%, ou 3,02
dollars.
Dans les Treasuries , les traders se sont également
concentrés sur la nomination de Warsh à la Fed, estimant si
l'ancien gouverneur de la Fed reviendrait sur ses positions plus
hawkish ou favoriserait une politique monétaire plus souple, ce
que Trump a demandé à la banque centrale américaine.
     Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 4 points de base à 4,281%, contre
4,241% vendredi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 4,2 points de
base à 4,9138%.
  
     Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 4,9 points de base à
3,576%, contre 3,527% vendredi soir.
  
     Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=  a gagné 2,42%
à 78 222,81 dollars. L'ethereum  ETH=  a augmenté de 1,9% à 2
330,11 dollars.

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,6900 USD NASDAQ +1,68%
AMAZON.COM
242,8900 USD NASDAQ +1,50%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
246,1600 USD NASDAQ +3,98%
Argent
79,30 USD Six - Forex 1 -6,38%
BTC/USD
78 600,6392 USD CryptoCompare +1,72%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 407,66 Pts Index Ex +1,05%
EUR/USD SPOT
1,1791 USD Six - Forex 1 -0,51%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 592,11 Pts Index Ex +0,56%
Or
4 660,89 USD Six - Forex 1 -4,20%
Pétrole Brent
66,47 USD Ice Europ -5,98%
Pétrole WTI
62,37 USD Ice Europ -5,01%
S&P 500 INDEX
6 976,44 Pts CBOE +0,54%
STOXX Europe 600
617,31 Pts DJ STOXX +1,03%
USA BENCHMARK 10A
4,243 Rates +1,30%
USA BENCHMARK 2A
3,608 Rates +0,65%
USD/JPY SPOT
155,6040 Six - Forex 1 +0,16%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
