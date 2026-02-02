Les indices boursiers mondiaux sont en baisse, l'argent et le pétrole prolongent leurs pertes

L'indice MSCI des actions mondiales a légèrement baissé lundi, Wall Street ayant donné un coup de pouce alors que le dollar a augmenté et que les investisseurs ont dû faire face à un effondrement des métaux précieux à l'approche d'une semaine riche en résultats d'entreprises, en réunions de banques centrales et en données économiques majeures. Toujours lundi, les contrats à terme sur le pétrole brut ont baissé de plus de 4 % sur les espoirs d'une désescalade des tensions entre les États-Unis et le membre de l'OPEP, alors qu'un dollar plus fort et des prévisions météorologiques plus clémentes ont également pesé sur le marché. Le marché de l'argent XAG= , qui avait atteint un record jeudi, a été agité, le métal précieux perdant 5,56% à 79,92 dollars l'once, après avoir chuté jusqu'à 71,33 dollars . Avec la déroute de 27% de vendredi, l'argent se dirigeait vers sa plus grande perte sur deux jours depuis au moins les années 1980. Les courtiers ont déclaré que la pression exercée sur un certain nombre de fonds de contrats à terme sur l'argent en Chine a contribué à la déroute à la fin de la semaine dernière et qu'elle a été exacerbée lundi par le CME Group qui a augmenté les marges sur un certain nombre de contrats à terme, y compris sur l'argent et l'or . LES METAUX PRECIEUX EN SPIRALE VERS LE BAS L'or au comptant XAU= , qui avait également atteint un record jeudi, était en baisse de 3,85% à 4 676,28 dollars l'once. Ces pertes font suite à une chute de près de 10% pour le métal refuge vendredi. "L'or et l'argent sont sur des montagnes russes et lorsque vous arrivez au sommet de la 'colline', la gravité prend le dessus et vous vous dirigez vers le bas", a déclaré John Meyer, analyste chez SP Angel. Les actions américaines se sont débarrassées de leurs pertes initiales pour clôturer la séance en hausse, mettant fin à une chute de trois séances du S&P 500, avec l'aide de nouvelles positives sur le financement de l'intelligence artificielle . Les dernières données économiques ont montré que l'activité des usines américaines a augmenté en janvier pour la première fois depuis un an, les nouvelles commandes ayant fortement rebondi, bien que les droits de douane à l'importation du président américain Donald Trump aient fait grimper les prix des matières premières et mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement. "L'élément clé qui semble avoir transformé le sentiment aujourd'hui est un retour à la concentration sur les fondamentaux", a déclaré Carol Schleif, stratège en chef du marché chez BMO Private Wealth à Minneapolis. "Les dernières nouvelles en matière d'intelligence artificielle et les données économiques de ce matin sont favorables à une forte croissance Mme Schleif a déclaré que les investisseurs auront "un grand nombre de fondamentaux à se mettre sous la dent" cette semaine avec les résultats attendus des grandes capitalisations comme Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ainsi que du fabricant de puces AMD AMD.O . LE DOW JONES, LE S&P 500 ET LE NASDAQ EN HAUSSE A Wall Street , le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 515,19 points, soit 1,05%, à 49 407,66, le S&P 500 .SPX a gagné 37,41 points, soit 0,54%, à 6 976,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 130,29 points, soit 0,56%, à 23 592,11. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a reculé de 0,49 point, soit 0,05%, à 1 043,77.L 'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,03%, propulsé par de fortes hausses des valeurs financières et des valeurs de la santé , environ 30% de ses composants devant publier leurs résultats cette semaine. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre se réunissent jeudi, mais aucune ne devrait modifier sa politique monétaire. La Reserve Bank of Australia , qui pourrait même relever ses taux, définit également sa politique cette semaine. En ce qui concerne les devises , le dollar s'est globalement renforcé alors que les métaux précieux se sont vendus et que les investisseurs ont évalué les perspectives des taux d'intérêt américains après la nomination par Trump de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale la semaine dernière. M. Warsh, qui a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, a récemment plaidé en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, mais sa dernière expérience à la banque centrale lui a valu une réputation de faucon. "Il y a une fuite lente vers la sécurité en cours sur les marchés des devises, entraînée par l'implosion de la semaine dernière dans le complexe des métaux précieux", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché chez Corpay à Toronto. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,37% à 97,59, avec l'euro EUR= en baisse de 0,47% à 1,1792 $. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,52% à 155,57. M. Trump a déclaré au cours du week-end que l 'Iran "discutait sérieusement" avec Washington et ses remarques ont fait naître l'espoir que l'armée américaine pourrait ne pas frapper le pays. Pour maintenir la pression sur les prix du pétrole , des responsables iraniens et américains ont déclaré à Reuters lundi que les deux pays reprendraient les négociations nucléaires vendredi à en Turquie. Un diplomate régional a déclaré que des représentants de pays tels que l'Arabie saoudite et l'Égypte y participeraient. Le pétrole brut américain CLc1 a baissé de 4,71%, soit 3,07 dollars, à 62,14 dollars le baril. Le Brent LCOc1 s'est établi à 66,30 dollars le baril, en baisse de 4,36%, ou 3,02 dollars. Dans les Treasuries , les traders se sont également concentrés sur la nomination de Warsh à la Fed, estimant si l'ancien gouverneur de la Fed reviendrait sur ses positions plus hawkish ou favoriserait une politique monétaire plus souple, ce que Trump a demandé à la banque centrale américaine. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4 points de base à 4,281%, contre 4,241% vendredi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 4,2 points de base à 4,9138%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 4,9 points de base à 3,576%, contre 3,527% vendredi soir. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 2,42% à 78 222,81 dollars. L'ethereum ETH= a augmenté de 1,9% à 2 330,11 dollars.