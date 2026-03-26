Les indices boursiers et les prix des obligations chutent alors que la crise iranienne pousse le pétrole à dépasser les 105 dollars

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* Baisse des actions américaines, le Nasdaq étant en tête des pertes

* Les investisseurs s'inquiètent de l'examen par l'Iran de la proposition américaine

* Les investisseurs s'inquiètent des chocs sur les prix de l'énergie

(Mise à jour en fin de matinée) par Caroline Valetkevitch et Marc Jones

Les principaux indices boursiers se sont repliés jeudi, alors que les contrats à terme sur le pétrole Brent ont dépassé les 105 dollars le baril, le refus de l'Iran de discuter avec les États-Unis réduisant les espoirs d'une résolution rapide de la guerre qui dure depuis près d'un mois au Moyen-Orient .

Les marchés mondiaux de la dette se sont également repliés, entraînant une hausse des rendements, tandis que l'achat de valeurs refuges a dopé le dollar américain.

La perspective d'une guerre prolongée au Moyen-Orient a alimenté les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en énergie. Le pétrole et le gaz naturel européen ont augmenté, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 gagnant 4,77 dollars à 106,99 dollars le baril et les contrats à terme sur le brut américain CLc1 s'établissant à 93,64 dollars.

Le président américain Donald Trump a averti l'Iran jeudi de "prendre au sérieux" l'accord visant à mettre fin à près de quatre semaines de combats.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait précédemment déclaré que Téhéran examinait la proposition américaine, mais qu'il n'y avait pas de discussions sur la fin de la guerre. Jeudi, l'Iran a lancé plusieurs vagues de missiles en direction d'Israël.

La guerre, déclenchée par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran fin février, a ébranlé les marchés mondiaux et fermé de fait le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié .

Les actions ont chuté "alors que les prix du pétrole ont repris leur ascension", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef du marché chez Spartan Capital Securities à New York.

"Malheureusement, nous sommes sur un marché qui est tiré par les prix du pétrole. La rhétorique se poursuit, et jusqu'à ce que les négociations commencent, le marché sera soumis au prix du pétrole", a-t-il déclaré.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 75,50 points, soit 0,19%, à 46 342,69, le S&P 500 .SPX a perdu 43,59 points, soit 0,68%, à 6 547,14 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 216,95 points, soit 1,02%, à 21 705,16.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 6,75 points, soit 0,68%, à 988,71. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,64%.

L'indice japonais Nikkei .N225 a terminé en baisse de 0,3%, tandis que les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l'énergie ont affecté l'indice sud-coréen KOSPI .KS11 , qui a chuté de 3,2%. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a chuté de 1,9% et les blue chips chinoises .CSI300 ont perdu 1,3%.

Les Philippines ont tenu une réunion imprévue de leur banque centrale en raison de l'agitation, tandis que le directeur de la banque centrale allemande a déclaré qu'une augmentation des taux de la BCE le mois prochain était "une option" .

Les craintes d'un choc inflationniste de type 2022 ont poussé les traders à exclure toute possibilité de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, ce qui a renforcé le dollar.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans

DE2YT=RR , sensible aux attentes de la Banque centrale européenne en matière de taux, a augmenté après avoir chuté mercredi. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les inquiétudes concernant la persistance de l'inflation ont également poussé les rendements du Trésor américain à la hausse. Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR était en hausse de 4,2 points de base à 4,37%. Le rendement du billet à deux ans US2YT=RR était en hausse de 5,4 points de base à 3,934%.

Plus tôt, le rendement de l'obligation gouvernementale japonaise à deux ans JP2YT=RR a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 1,33%, alors que les traders ont renforcé leurs paris sur une nouvelle hausse des taux de la Banque du Japon dès le mois prochain. JP/

En ce qui concerne les devises, le dollar américain s'est apprécié par rapport à la plupart des principales devises, ravivant son attrait de valeur refuge.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,1% à 99,75, avec l'euro EUR= en baisse de 0,13% à 1,1544 $.

Par rapport au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,04% à 159,53.

L'or XAU= a reculé avec la hausse du dollar. L'or au comptant était en baisse de 0,89% à 4 465,06 dollars l'once.