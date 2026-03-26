Un mort et des blessés en Israël après une vague de frappes d'Iran et du Liban

Des membres des forces de sécurité israéliennes et des secouristes sur le site d'une frappe de projectile dans le sud de Tel-Aviv, le 26 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

Un homme a été tué jeudi dans le nord d'Israël à la suite de tirs en provenance du Liban, où des affrontements opposent l'armée israélienne au mouvement islamiste Hezbollah, un allié de l'Iran qui a aussi mené de nouvelles frappes sur le pays.

Dans un communiqué, le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé "le décès d'un homme d'une trentaine d'années", tué par des éclats d'obus à Nahariya.

L'organisation a également indiqué avoir évacué onze blessés vers l'hôpital, dont un homme d'une cinquantaine d'années dans un état grave.

Des images de l'AFP à Nahariya montrent une zone sécurisée, plusieurs ambulances aux gyrophares allumés, ainsi qu'un pompier projetant de la mousse extinctrice sur des voitures calcinées.

D'autres vidéos diffusées par les secours montrent un incendie accompagné d'épais panaches de fumée noire s'échappant d'un immeuble de plusieurs étages.

Au moins dix vagues de missiles tirés du Liban et d'Iran ont été détectées dans la journée, dès les premières heures de la matinée, déclenchant des alertes dans le centre du pays, à Haïfa (nord) et dans certaines zones de la Cisjordanie occupée.

"Les systèmes de défense sont en action pour contrer la menace", a déclaré l'armée à chaque nouvelle salve.

Six personnes à Kfar Qassem, ville arabe dans le centre d'Israël, et une à Tel-Aviv, ont été légèrement blessées, d'après le MDA.

- Arrêt cardiaque -

Des images tournées par l'AFP montrent un cratère causé par la chute de débris et des voitures renversées dans une rue de Kafr Qassem où, selon le maire Haitham Taha, les dégâts ont été causés par des bombes à sous-munitions, conçues pour libérer sur une zone un nombre important de petites charges explosives.

Des membres des forces de sécurité israéliennes sur le site d'une frappe de projectile dans le sud de Tel-Aviv, le 26 mars 2026 ( AFP / Ilia YEFIMOVICH )

A Tel-Aviv, où les sirènes se sont succédé et où la chute de débris a impacté plusieurs endroits, l'atmosphère restait cependant presque normale, les habitants reprenant leurs occupations dès la fin des alertes, a constaté l'AFP.

Le MDA a cependant indiqué avoir traité sur place plusieurs personnes ayant fait une crise d'angoisse.

Par ailleurs, toujours selon cette organisation, une fillette de onze ans été évacuée à l'hôpital après un arrêt cardiaque pendant une alerte aérienne à Safed (nord), essentiellement visé par des tirs en provenance du Liban.

La première attaque de missiles iraniens jeudi est intervenue après une accalmie de 14 heures.

Depuis le début de la guerre, lancée par une offensive israélo-américaine contre Téhéran le 28 février, 18 personnes ont été tuées en Israël par des tirs en provenance de l'Iran et du Liban.

Quatre personnes ont été tuées en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé.