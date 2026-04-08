Les indices boursiers américains progressent grâce au soulagement apporté par le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 2,52%, S&P 500 2,66%, Nasdaq 3,5%

* Les valeurs pétrolières s'effondrent, les prix du brut chutant de plus de 13%

* Les compagnies aériennes et les croisiéristes profitent de la baisse des prix du pétrole

(Mises à jour avec les prix) par Johann M Cherian et Purvi Agarwal

Les indices boursiers de Wall Street ont augmenté de plus de 2 % mercredi après que les États-Unis et l'Iran se soient mis d'accord sur un cessez-le-feu de deux semaines, ce qui a fait baisser les prix du brut en raison des attentes de reprise de l'approvisionnement en énergie par le détroit d'Ormuz.

L'annonce est intervenue moins de deux heures avant la date limite fixée par le président américain Donald Trump, marquant un net revirement par rapport à sa précédente mise en garde contre l'anéantissement de "toute une civilisation" si Téhéran ne rouvrait pas le détroit, cette voie d'eau étroite qui gère généralement environ un cinquième du commerce mondial du pétrole.

Les actifs mondiaux ont connu une forte reprise: les indices boursiers des marchés asiatiques et européens ont grimpé de 4 à 5 %, tandis que les prix du pétrole brut ont chuté de 13,7 % pour atteindre près de 94,23 dollars le baril.

"La reprise devra être soutenue par des progrès tangibles dans les négociations pour tenir. La question sous-jacente de savoir si l'Iran rouvrira définitivement le détroit d'Ormuz et si un accord durable peut être conclu n'est toujours pas résolue", a déclaré Josh Gilbert, analyste de marché pour eToro.

"Si les deux semaines passent sans qu'un accord ne soit conclu, il faut s'attendre à un retournement brutal et impitoyable de cette reprise."

Le cessez-le-feu a apporté un soulagement immédiat aux investisseurs après des semaines de signaux contradictoires de la part de Trump et de l'Iran, entraînant le conflit dans un deuxième mois.

À 06h35, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 1 181 points, soit 2,52%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 176,75 points, soit 2,66% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 852,25 points, soit 3,5%.

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont bondi de 3,7 %, tandis que l'indice de volatilité CBOE .VIX a chuté de 5,29 points à 20,49, son niveau le plus bas depuis plus de deux semaines.

Les actions américaines du secteur de l'énergie ont suivi l'évolution des prix mondiaux du pétrole et ont chuté en début de séance. Les actions d'Exxon Mobil XOM.N ont perdu 5,6%, Chevron CVX.N a chuté de 4,7%, et Occidental Petroleum OXY.N a perdu 7,1%.

Les actions liées aux secteurs des voyages et des loisirs ont légèrement augmenté. Les actions d'American Airlines AAL.N et de United Airlines UAL.O ont bondi de 8,6 % et 9,8 %, respectivement, tandis que les croisiéristes Carnival CCL.N et Norwegian Cruise Line NCLH.N ont gagné 10,2 % et 8,8 %, respectivement.

Les grandes banques ont également progressé, JPMorgan Chase

JPM.N , Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N augmentant de plus de 2,4 % chacune.

Des inquiétudes subsistent quant à la flambée des coûts énergétiques, qui pourrait peser sur la croissance économique et compliquer la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale. En mars, l'indice de référence S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte baisse mensuelle depuis un an.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt montrent que les investisseurs ont 56 % de chances d'obtenir une réduction de 25 points de base d'ici à la fin de 2026, selon les données compilées par le LSEG, alors qu'il y a un jour, ils ne s'attendaient à aucun assouplissement cette année.

Avant que la guerre n'éclate, les opérateurs pariaient sur au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt cette année.

Plus tard dans la journée, les investisseurs analyseront les commentaires des responsables politiques de la Fed, Mary Daly et Christopher Waller, ainsi que les minutes de la réunion de la banque centrale des 17 et 18 mars.

Les marchés analyseront également les chiffres de l'inflation locale plus tard dans la semaine afin de déterminer si les prix élevés du pétrole brut pendant la guerre ont augmenté les pressions sur les prix.

Levi Strauss LEVI.N a gagné 11,6% dans les échanges avant bourse après que le fabricant de vêtements en denim ait augmenté ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.