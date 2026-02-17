Les indices américains dans le rouge malgré des avancées dans les négociations avec l'Iran
A 17h, le Dow Jones recule de 0,50%, le S&P 500 cède 0,67% et le Nasdaq Composite trébuche de 1,17%.
Pourtant, au niveau géopolitique, selon des déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Téhéran et Washington ont avancé dans leur pourparlers. Les deux pays se seraient entendus sur des "principes directeurs" lors de leur deuxième session, même si du travail reste encore à accomplir avant de parvenir à un accord.
En réaction à ces annonces, les cours du pétrole se sont nettement affaissés. A Londres, le Brent de la Mer du nord recule de 2,33%, à 66,98 dollars, tandis qu'à New York, le WTI abandonne 2,70%, à 62,03 dollars.
Quelques valeurs de la défense pâtissent également logiquement de ces avancées. Ainsi, Lockheed Martin trébuche de 1,20%, tandis que General Dynamics cède 1,96%. Toutefois quelques autres acteurs du secteur échappent à la baisse à l'image de RTX qui avance de 0,27%.
Dans l'actualité des valeurs, Mastercard ( 0,53%) a annoncé un partenariat stratégique avec Cloudflare visant à "développer des outils pour aider les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations à se protéger des menaces cybernétiques les plus urgentes d'aujourd'hui sans freiner l'innovation".
Parallèlement, Medtronic perd 3,34%, pourtant la société a dégagé un bénéfice par action dilué supérieur aux attentes à 1,36 dollar, pour le compte du troisième trimestre clos le 23 janvier.
Snap (-3,21%) a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Creator Subscriptions, visant à permettre aux créateurs de contenus de monétiser leur audience via des abonnements mensuels payants. Cette initiative, en test à partir de lundi avec un groupe restreint de créateurs, s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification des revenus, alors que la croissance des utilisateurs ralentit et que la dépendance à la publicité reste forte.
Danaher (-3,57%) a annoncé mardi le rachat de Masimo ( 34,08%), spécialiste des oxymètres de pouls, pour un montant total de 9,9 milliards de dollars, incluant la dette. Cette acquisition stratégique s'inscrit dans la volonté du groupe américain de consolider ses activités dans le domaine du diagnostic médical, un secteur où la précision technologique et l'innovation sont devenues déterminantes.
Bristol Myers Squibb (-2,08%) indique que la FDA des Etats-Unis a accepté une demande de nouveau médicament (NDA) pour l'iberdomide combiné au traitement standard chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire (RRMM).
Des indicateurs macro-économiques mitigés
Au niveau des statistiques, l'activité manufacturière dans la région de New York a moins baissé que prévu en février, montre mardi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale. L'indice "Empire State" est passé à 7,1 points ce mois-ci, contre des attentes à 6,9, et un précédent à 7,7 points.
En revanche, l'indice du marché du logement de l'Association nationale des constructeurs immobiliers (NAHB) est passé de 37 points en janvier à 36 en février, alors que les analystes tablaient sur une progression à 38 points.
Les technologiques toujours à la peine...
La tendance de fond est toujours lestée par les inquiétudes liées à l'IA et à ses conséquences pour de nombreuses sociétés, mais aussi aux lourds investissements que certaines doivent consentir pour rester dans le coup. Ainsi, au sein du Nasdaq Composite, des titres comme Intel, Microsoft, Nvidia sont tous en repli.
Sur le marché des devises, le dollar remonte face à la monnaie unique ( 0,38%) et se négocie contre 0,8471 euro.
De son côté, le Bitcoin repart à la baisse (-2,28%) et coûte 67 309 dollars.
Un repli est également observé du côté des métaux précieux où l'once d'or cède 2,53%, à 4 864 dollars et celle d'argent abandonne 4,41%, à 73,05 dollars.
