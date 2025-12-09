 Aller au contenu principal
Les indicateurs avancés du Conference Board reculent en septembre
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:22

L'indice des indicateurs avancés, censé préfigurer l'évolution de l'activité économique aux Etats-Unis, est ressorti en baisse de 0,3% en septembre, selon le Conference Board qui le calcule à partir de différentes statistiques.

L'indice précurseur a baissé de 0,3% à 98,3, après une autre baisse de 0,3% en août (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,5%). Dans l'ensemble, il a ainsi reculé de 2,1% sur les 6 mois de mars à septembre.

"Des attentes en baisse des ménages et des entreprises ont conduit la contraction globale de l'indice global", précise Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators au Conference Board.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

