Les indicateurs avancés du Conference Board reculent en septembre
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:22
L'indice précurseur a baissé de 0,3% à 98,3, après une autre baisse de 0,3% en août (révisée d'une estimation initiale qui était de -0,5%). Dans l'ensemble, il a ainsi reculé de 2,1% sur les 6 mois de mars à septembre.
"Des attentes en baisse des ménages et des entreprises ont conduit la contraction globale de l'indice global", précise Justyna Zabinska-La Monica, senior manager, business cycle indicators au Conference Board.
