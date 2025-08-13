 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 274,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les importations américaines de conteneurs pourraient avoir atteint leur maximum en juillet, selon le directeur du port maritime le plus fréquenté
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les importations du port de Los Angeles ont augmenté de 8 % en juillet par rapport à l'année précédente

*

De nombreux produits de vacances se trouvent déjà aux États-Unis

*

Les importations du mois d'août sont relativement stables, mais en baisse par rapport à l'année précédente

(Ajout de détails sur les tendances du mois d'août aux paragraphes 8-9) par Lisa Baertlein

Les importations maritimes aux États-Unis pourraient avoir atteint un sommet en juillet après que les détaillants se soient empressés d'importer des marchandises de Chine et d'ailleurs pour éviter des droits de douane potentiellement élevés sur les produits liés aux vacances, ont déclaré des cadres logistiques mercredi.

Les importations conteneurisées au port de Los Angeles, le plus actif du pays et un indicateur du commerce américain, ont bondi de 8 % à 544 000 équivalents 20 pieds (TEUs) en juillet par rapport au même mois de 2024. Le port a atteint un record de volume mensuel en juillet.

"Une grande partie de ce volume a été alimentée par les importateurs qui se sont dépêchés d'apporter des marchandises avant les hausses tarifaires potentielles plus tard ce mois-ci et au-delà", a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port, mercredi.

De nombreux importateurs ont déjà terminé leurs achats de Noël, a déclaré Zachary Rogers, auteur principal de l'indice des gestionnaires de la logistique, un indicateur économique américain de premier plan.

"Tout est déjà là pour les fêtes de fin d'année", a-t-il déclaré.

Les politiques tarifaires du président Donald Trump , en particulier les prélèvements éphémères de 145 % sur les marchandises en provenance de Chine, ont fait des ravages sur les importations américaines, les acheteurs se gavant ou se privant de marchandises pour éviter des droits d'importation plus élevés.

En début de semaine, les États-Unis et la Chine ont prolongé de 90 jours leur trêve tarifaire , atténuant ainsi l'incertitude qui plane sur la période de pointe de la vente au détail, durant laquelle les magasins doivent être approvisionnés en marchandises pour les fêtes de fin d'année.

Néanmoins, il semble que les principaux expéditeurs tels que Walmart WMT.N , Target TGT.N et Home Depot HD.N se soient déjà écartés du modèle traditionnel d'importation pour les fêtes, qui a tendance à culminer d'août à octobre , en s'approvisionnant de manière anticipée.

Jusqu'à présent, les importations du mois d'août semblent stables, mais en baisse par rapport au mois d'août 2024, en raison de l'accumulation des stocks des importateurs, a déclaré M. Seroka.

"Je ne m'attends pas à un afflux de marchandises, malgré toutes les annonces commerciales de Washington

Valeurs associées

HOME DEPOT
407,290 USD NYSE +2,85%
TARGET
105,330 USD NYSE -0,88%
THE DESCARTES SY
136,810 CAD TSX -0,12%
WALMART
101,010 USD NYSE -2,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
    information fournie par AFP 13.08.2025 22:30 

    La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes. L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:03 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank