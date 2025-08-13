Les importations américaines de conteneurs pourraient avoir atteint leur maximum en juillet, selon le directeur du port maritime le plus fréquenté

Les importations du port de Los Angeles ont augmenté de 8 % en juillet par rapport à l'année précédente

De nombreux produits de vacances se trouvent déjà aux États-Unis

Les importations du mois d'août sont relativement stables, mais en baisse par rapport à l'année précédente

(Ajout de détails sur les tendances du mois d'août aux paragraphes 8-9) par Lisa Baertlein

Les importations maritimes aux États-Unis pourraient avoir atteint un sommet en juillet après que les détaillants se soient empressés d'importer des marchandises de Chine et d'ailleurs pour éviter des droits de douane potentiellement élevés sur les produits liés aux vacances, ont déclaré des cadres logistiques mercredi.

Les importations conteneurisées au port de Los Angeles, le plus actif du pays et un indicateur du commerce américain, ont bondi de 8 % à 544 000 équivalents 20 pieds (TEUs) en juillet par rapport au même mois de 2024. Le port a atteint un record de volume mensuel en juillet.

"Une grande partie de ce volume a été alimentée par les importateurs qui se sont dépêchés d'apporter des marchandises avant les hausses tarifaires potentielles plus tard ce mois-ci et au-delà", a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port, mercredi.

De nombreux importateurs ont déjà terminé leurs achats de Noël, a déclaré Zachary Rogers, auteur principal de l'indice des gestionnaires de la logistique, un indicateur économique américain de premier plan.

"Tout est déjà là pour les fêtes de fin d'année", a-t-il déclaré.

Les politiques tarifaires du président Donald Trump , en particulier les prélèvements éphémères de 145 % sur les marchandises en provenance de Chine, ont fait des ravages sur les importations américaines, les acheteurs se gavant ou se privant de marchandises pour éviter des droits d'importation plus élevés.

En début de semaine, les États-Unis et la Chine ont prolongé de 90 jours leur trêve tarifaire , atténuant ainsi l'incertitude qui plane sur la période de pointe de la vente au détail, durant laquelle les magasins doivent être approvisionnés en marchandises pour les fêtes de fin d'année.

Néanmoins, il semble que les principaux expéditeurs tels que Walmart WMT.N , Target TGT.N et Home Depot HD.N se soient déjà écartés du modèle traditionnel d'importation pour les fêtes, qui a tendance à culminer d'août à octobre , en s'approvisionnant de manière anticipée.

Jusqu'à présent, les importations du mois d'août semblent stables, mais en baisse par rapport au mois d'août 2024, en raison de l'accumulation des stocks des importateurs, a déclaré M. Seroka.

"Je ne m'attends pas à un afflux de marchandises, malgré toutes les annonces commerciales de Washington