Les importations américaines de conteneurs pourraient avoir atteint leur maximum en juillet, selon le directeur du port maritime le plus fréquenté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

Les importations maritimes vers les États-Unis ont peut-être atteint un sommet en juillet après que les détaillants se sont empressés de faire venir des marchandises de Chine et d'ailleurs pour éviter des droits de douane potentiellement élevés sur les produits liés aux fêtes, a déclaré mercredi le directeur du port maritime le plus fréquenté des États-Unis.

Les importations conteneurisées au port de Los Angeles, la porte d'entrée de nombreuses importations américaines, ont bondi de 8 % pour atteindre 544 000 équivalents 20 pieds (TEU) en juillet.

"Une grande partie de ce volume a été alimentée par les importateurs qui se sont dépêchés d'apporter du fret avant les hausses tarifaires potentielles plus tard ce mois-ci et au-delà", a déclaré Gene Seroka, directeur exécutif du port, mercredi.

"Tout est déjà là pour les fêtes de fin d'année", a déclaré Zachary Rogers, auteur principal de l'indice des directeurs de la logistique, qui sert d'indicateur précoce de l'activité économique aux États-Unis.

Les politiques tarifaires du président Donald Trump, en particulier les prélèvements éphémères de 145 % sur les marchandises en provenance de Chine, ont fait des ravages sur les importations américaines, les acheteurs se gavant ou se privant de marchandises pour éviter des droits d'importation plus élevés.

En début de semaine, les États-Unis et la Chine ont prolongé de 90 jours leur trêve tarifaire , atténuant ainsi l'incertitude qui plane sur la période de pointe de la vente au détail, durant laquelle les magasins doivent être approvisionnés en marchandises pour les fêtes de fin d'année.

En conséquence, les principaux expéditeurs tels que Walmart

WMT.N , Target TGT.N et Home Depot HD.N semblent rompre avec le schéma traditionnel des importations liées aux fêtes qui tendent à culminer d'août à octobre.