Les importations américaines de conteneurs ont chuté de 6,8 % en janvier, mais le résultat indique une normalisation des échanges, selon Descartes
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Baertlein

Les ports maritimes américains ont traité en janvier un volume d'importations de conteneurs inférieur de 6,8% à celui de janvier de l'année précédente, lorsque les entreprises américaines se sont précipitées sur les marchandises pour devancer les tarifs douaniers du président Donald Trump et ont fait grimper les importations à un niveau record pour le mois, a déclaré lundi le fournisseur de technologies de la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group DSG.TO .

Les investisseurs surveillent les importations de conteneurs américains parce qu'elles sont un indicateur de la santé économique, notamment de la demande des consommateurs qui est le principal moteur de l'économie nationale. Elles montrent également les effets des politiques commerciales de Trump qui se répercutent de Main Street à Wall Street.

Les importations de conteneurs des États-Unis ont totalisé 2 318 722 équivalents 20 pieds (TEUs) en janvier, dépassant la moyenne historique pour le mois et indiquant probablement un environnement commercial plus normalisé façonné par une demande régulière plutôt que par une activité de frontloading, a déclaré Descartes.

Les importations en provenance de Chine ont totalisé 771 093 EVP, soit une baisse de 22,7 % par rapport à janvier 2025.

La Chine a représenté un tiers du total des importations américaines le mois dernier.

