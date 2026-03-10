Les importations américaines de conteneurs ont baissé de 6,5 % en février, mais restent au quatrième rang des importations les plus élevées, selon Descartes

Les volumes d'importation de conteneurs aux États-Unis ont chuté de 6,5 % en février par rapport à l'année dernière, à des niveaux typiques de la saison des achats après les fêtes de fin d'année, a déclaré mardi le fournisseur de technologies de la chaîne d'approvisionnement Descartes Systems Group DSG.TO .

Le mois dernier, les ports maritimes américains ont traité 2 093 422 équivalents 20 pieds (TEUs), la mesure standard du volume des conteneurs. Il s'agit du quatrième mois de février le plus important jamais enregistré, a indiqué Descartes. "Cette performance souligne la résistance relative de la demande d'importations américaines, même dans un contexte d'incertitude politique et économique", a déclaré le cabinet, ajoutant que les volumes d'importations de février 2025 ont probablement été gonflés par la préalimentation des importateurs visant à expédier les marchandises avant que les nouveaux tarifs douaniers du président américain Donald Trump n'entrent en vigueur. Les importations en provenance de Chine ont totalisé 728 562 EVP le mois dernier, en baisse de 16,5 % en glissement annuel. Néanmoins, la part de la Chine dans les importations totales de conteneurs aux États-Unis a légèrement augmenté pour atteindre 34,8 %, a déclaré Descartes, car les importations en provenance de l'Inde, de la Thaïlande et de la Corée du Sud ont chacune enregistré des baisses plus importantes.

"Les conditions commerciales sont de plus en plus influencées par l'escalade géopolitique et les changements de politique", a déclaré Descartes.

La Cour suprême des États-Unis a statué le 20 février, dans une décision de 6 à 3, que M. Trump avait outrepassé son autorité en utilisant la loi sur les pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane considérables. Son administration a rapidement annoncé un nouveau tarif douanier global de 10 % sur les importations, avec des plans pour le porter à 15 %, en vigueur pour une période pouvant aller jusqu'à 150 jours. Sur un autre front, les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran ont ralenti le commerce vital du pétrole à travers le détroit d'Ormuz jusqu'à un filet, ce qui a fait monter en flèche les prix du carburant. Les transporteurs de conteneurs, comme MSC, leader du secteur, ont mis en place des frais de carburant d'urgence et ont cessé de prendre en charge le fret depuis les ports du Golfe et de le livrer à ces derniers, provoquant ainsi des retards qui pourraient se répercuter sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Le conflit a également ravivé les craintes que les militants houthis, soutenus par l'Iran, ne reprennent leurs attaques contre les navires commerciaux en mer Rouge.