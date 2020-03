Les impacts du Coronavirus sur les marchés financiers - Le point du 20 mars d'Esty DWEK de Natixis Investment Managers Solutions

Market Flash du 20 mars : les impacts du coronavirus sur les marchés

Que s'est-il passé ?

Les marchés des actions ont finalement connu une journée plus calme, avec moins de fluctuations intra-journalières sauvages, car les investisseurs digèrent le déluge d'annonces de relance - et de mesures de confinement. Le S&P 500 n'a augmenté que de 0,5 %, tandis que le Nasdaq a grimpé de 2,3 % et le Stoxx50 de 2,9 %. Après l'annonce de la BCE, le FTSE MIB italien a également augmenté de 2,3 %, alors que le spread des BTP s'est resserré sur les Bunds allemands. Ce matin, les futures indiquent une hausse de 2 à 3 %.

Nous avons également constaté une certaine stabilisation des rendements, bien que les mouvements aient été plus importants en cours de journée et que la liquidité sur les marchés du Trésor reste mauvaise. Le rendement américain à 10 ans est d'environ 1,11 % (après avoir atteint 1,27 %), tandis que le Bund allemand à 10 ans est de -0,19 % (à partir d'un minimum quotidien de -0,37 %). Les spreads de crédit continuent de s'écarter et les marchés de financement restent tendus malgré les mesures de la Fed.

Dans les dernières annonces de relance, la BoE a de nouveau réduit ses taux à 0,1 % et a annoncé l'achat de 200 milliards de livres sterling d'actifs. Les républicains du Sénat ont proposé un plan de relance de 1 000 milliards de dollars, mais étant donné qu'il a été rédigé sans les démocrates, il est probablement loin d'être approuvé. Au même temps, l'État de Californie s'est mis en quarantaine, les cas continuant à grimper.

Les prix du pétrole continuent de récupérer une partie de leur récente baisse dans l'espoir d'un sursis, le président Trump ayant déclaré qu'il pourrait intervenir "au bon moment". Le WTI est autour de 26 dollars le baril (contre un plus bas de 20) et le Brent à 30 dollars le baril (contre un bas de 24), mais toujours avec une baisse de près de 60 % par rapport aux récents sommets.

Les nouvelles données économiques commencent à brosser un tableau (peu réjouissant) de la croissance des marchés développés, car les demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis ont bondi par rapport à la semaine dernière, au début de ce qui devrait être une flambée des demandes dans les semaines à venir.

Nous continuons à penser qu'un pic des cas sur les marchés développés est nécessaire pour une reprise durable. Nous pensons également que les mesures prises récemment permettront d'éviter le pire des scénarios, même si la reprise en forme de U sera lente. En attendant, les marchés resteront fragiles.

Ce qu'on regarde

Nous continuons à surveiller les efforts de confinement, car de plus en plus de pays suivent l'exemple de la Chine (en quelque sorte), mais le soutien fiscal est ce qui est le plus nécessaire pour rassurer les marchés.

Nous examinerons de près les données à haute fréquence pour voir comment les économies européenne et américaine évoluent, pour voir si des signes de forte détérioration - en particulier aux États-Unis - devraient modifier nos perspectives à moyen terme. Nous savons déjà que les données de mars seront médiocres, tout comme celles d'avril, et que l'impact peut se poursuivre.

Nous examinons également les marchés du crédit et du financement, où les signes de stress ont commencé à se manifester. Pour l'instant, les risques systémiques restent faibles et la Fed fait ce qu'il faut pour éviter une crise du crédit.

Esty Dwek

Directrice de la Stratégie de Marché de Dynamic Solutions

Natixis Investment Managers

