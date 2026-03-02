 Aller au contenu principal
Les immatriculations de voitures neuves Tesla en Italie ont baissé de 6,9 % en glissement annuel en février
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 18:12

Les immatriculations de voitures neuves de Tesla TSLA.O en Italie ont chuté de 6,9% en glissement annuel en février, à 786 unités, a déclaré lundi le ministère des Transports du pays.

Les ventes de Tesla ont permis à la société américaine de véhicules électriques d'obtenir une part de marché de 0,5%, a précisé le ministère.

Au cours des deux premiers mois de 2026, les immatriculations de voitures neuves de Tesla ont augmenté de 19,7 % en glissement annuel pour atteindre 1 499 unités, avec la même part de marché de 0,5 %, ont montré les données.

Véhicules électriques

© 2026 Thomson Reuters.

