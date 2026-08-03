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Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 3,9 % en glissement annuel en juillet
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 18:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction des données relatives à Stellantis aux paragraphes 3 et 4 afin d'y inclure les ventes de Leapmotor)

Les immatriculations de voitures neuves en Italie ont augmenté de 3,9 % en glissement annuel en juillet, pour atteindre 123 184 véhicules, selon les données publiées lundi par le ministère des Transports.

Au cours des sept premiers mois de l'année, les immatriculations ont progressé de 8,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, pour atteindre 1,06 million d'unités.

Le leader du marché italien, Stellantis STLAM.MI , dont les marques comprennent Fiat, Jeep, Peugeot et la coentreprise chinoise Leapmotor, a progressé au même rythme que le marché en juillet, avec des ventes en hausse de 3,8 %, selon les calculs de Reuters.

La part de marché du constructeur franco-italien s'est établie à 25,9 % le mois dernier, selon ces mêmes calculs.

Les groupes chinois ont continué à gagner du terrain: BYD

002594.SZ a vu ses ventes augmenter de 127 % en glissement annuel pour atteindre 4 466 unités, avec une part de marché de 3,63 %, tandis que les marques Omoda/Jaecoo de Chery 9973.HK ont enregistré une hausse de 168,5 % pour atteindre 3 786 unités.

Les ventes de juillet du constructeur américain de véhicules électriques Tesla TSLA.O ont chuté de 77 %, pour s'établir à seulement 105 unités.

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