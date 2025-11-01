Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,94 % en octobre, selon l'organisme automobile

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,94 % en octobre par rapport à l'année précédente pour atteindre 139 513 véhicules, selon les données publiées samedi par l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont grimpé de 2,35 % à 1 782 véhicules le mois dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de Tesla ont chuté de 29,76 %, tandis que le marché français dans son ensemble a reculé de 5,36 % sur la même période.