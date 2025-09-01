 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,18 % en août, selon un organisme industriel
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 01:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 2,18 % en août par rapport à l'année précédente pour atteindre 87 850 véhicules, ont montré lundi les données de l'organisme automobile français PFA. Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont chuté de 47,25 % à 1 331 véhicules le mois dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de Tesla ont chuté de 39,43 %, tandis que le marché français dans son ensemble a diminué de 7,14 % au cours de la même période.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
33,600 EUR Euronext Paris -0,83%
STELLANTIS
8,184 EUR MIL -0,38%
TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
