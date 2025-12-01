 Aller au contenu principal
Les immatriculations de voitures neuves en baisse de 0,29% en novembre-PFA
01/12/2025

Paris souhaite chasser les gros SUV en augmentant les tarifs de stationnement

Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé en novembre de 0,29% en rythme annuel, selon les données communiquées lundi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 132.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de novembre a compté 19 jours ouvrables cette année, comme l'an dernier.

Sur les onze premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 4,92% sur un an, avec 1.459.227 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 5,50% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France augmenter de 3,97% en rythme annuel en novembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 57,83% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

