Les immatriculations de Tesla en Suède augmentent de 26,4 % en janvier par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont augmenté de 26,4 % en janvier par rapport à l'année précédente, pour atteindre 512 véhicules, ont montré lundi les données de Mobility Sweden.