Les immatriculations de Tesla en Suède augmentent de 26,4 % en janvier par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 09:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont augmenté de 26,4 % en janvier par rapport à l'année précédente, pour atteindre 512 véhicules, ont montré lundi les données de Mobility Sweden.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
430,6800 USD NASDAQ +3,39%
