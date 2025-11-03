Les immatriculations de Tesla en Norvège chutent de 50 % en octobre par rapport à l'année précédente

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Norvège ont chuté de 50 % en octobre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 671 véhicules, ont montré lundi les données de la Fédération routière norvégienne (OFV).