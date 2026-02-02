Les immatriculations de Tesla en Europe montrent quelques signes de reprise en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les immatriculations sont en hausse en Suède, au Danemark, en Espagne et en Italie

*

Elles ont baissé en Norvège, en France, en Belgique, au Portugal et aux Pays-Bas

*

les ventes en 2025 ont chuté de 27 %, la reprise étant entravée par des modèles moins chers

(Ajoute l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Belgique et les Pays-Bas)

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O sur certains de ses plus grands marchés européens ont montré quelques signes de reprise en janvier, l'un des mois où les volumes sont les plus faibles, en augmentant en Espagne , en Suède , au Danemark et en Italie , bien qu'elles aient chuté en France , en Norvège , au Portugal , en Belgique et aux Pays-Bas.

La marque entièrement électrique d'Elon Musk, dont le marché sur le continent a reculé de 27% l'an dernier, a immatriculé en janvier 70% de voitures en plus en Espagne, 26% en Suède, 3% au Danemark et 75% en Italie par rapport au même mois de 2025, avec respectivement 456, 512, 458 et 713 voitures vendues, ont montré lundi les données officielles.

Ses immatriculations, un indicateur des ventes, ont chuté de 88 % à 83 véhicules en Norvège, l'un des pays d'Europe les plus fidèles à la marque et qui a été à l'avant-garde de l'adoption des VE , de 42 % à 661 en France, de 3,1 % à 377 au Portugal, de 31 % à 693 en Belgique et de 67 % à 307 aux Pays-Bas.

Tesla a dévoilé l'année dernière des versions moins chères de son Model Y et de son Model 3 aux États-Unis et en Europe, en partie pour répondre aux inquiétudes concernant le vieillissement de sa gamme et l'intensification de la concurrence de marques telles que le chinois BYD 002594.SZ .

Mais malgré une reprise des ventes globales de voitures électriques à batterie en Europe, la marque américaine a eu du mal à récupérer des parts de marché depuis que son directeur général Musk, qui a dirigé le Département de l'efficacité gouvernementale du président américain Donald Trump (DOGE , a soutenu des personnalités européennes d'extrême droite .