Les immatriculations de Tesla en Allemagne ont quadruplé en mars, selon la KBA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les immatriculations de BYD et d'informations sur Tesla aux paragraphes 3 et 5)

Les immatriculations de véhicules Tesla

TSLA.O en Allemagne ont plus que quadruplé en mars par rapport à l'année précédente, ont indiqué mardi les données de l'agence allemande du trafic routier KBA.

Les voitures Tesla nouvellement immatriculées ont fait un bond de 315,1 % en glissement annuel pour atteindre 9 252 unités en mars, a indiqué la KBA. Les immatriculations au premier trimestre ont augmenté de 160% pour atteindre 12 829 véhicules.

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD

002594.SZ a également vu ses immatriculations bondir de 327,1% à 3 438 unités en mars, portant son total au premier trimestre à 9 120 véhicules.

Dans l'ensemble, les nouvelles immatriculations de véhicules électriques à batterie en Allemagne ont augmenté de 66,2 % en mars pour atteindre 70 663 unités, selon l'agence.

Tesla a vu les immatriculations de voitures bondir sur plusieurs marchés européens clés en mars après que sa part de marché régionale ait presque diminué de moitié en 2025, pénalisée par l'intensification de la concurrence, le manque de nouveaux modèles et les réactions négatives des consommateurs à l'égard de la position politique du directeur général Elon Musk.