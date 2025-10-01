Les immatriculations de Tesla au Danemark augmentent de 20,5 % en septembre

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 20,45% en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2 232 véhicules, les données de bilstatistik.dk ont montré mercredi.

Le modèle Y de Tesla est arrivé en tête des nouvelles immatriculations avec 1 955 voitures, a indiqué Mobility Denmark dans un communiqué, citant les données de bilstatistik.dk.