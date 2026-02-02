Les immatriculations de Tesla au Danemark augmentent de 2,7 % en janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les nouvelles immatriculations de véhicules Tesla TSLA.O au Danemark ont augmenté de 2,7% en glissement annuel en janvier pour atteindre 458 voitures, selon les données de Mobility Denmark publiées lundi.
