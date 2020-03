Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les îles Kouriles en Russie en alerte après un séisme au large Reuters • 25/03/2020 à 08:09









(Actualisé avec services d'urgences russes) 25 mars (Reuters) - Les habitants du nord de l'archipel russe des Kouriles restaient mercredi sous la menace d'un tsunami après un séisme de magnitude 7,5 survenu en mer mais les services d'urgences russes n'ont signalé que des vagues de faible amplitude qui n'ont fait ni victimes ni dommages. "Une vague de tsunami est arrivée à Severo-Kourilsk, sur l'île de Sakhaline, à 15h15 (05h15 GMT)" ont annoncé les services d'urgences russes en précisant que la hauteur de cette vague s'élevait à environ 50 centimètres. La décision de lever ou non l'alerte au tsunami sera prise par les experts après le début de la marée basse, ont-ils expliqué en ajoutant que les résidents restaient d'ici là dans des zones protégées, en hauteur. A la suite de ce séisme survenu au large de l'archipel situé entre l'océan Pacifique et la mer d'Okhotsk, l'Agence météorologique du Japon a mis en garde contre de légers changements de marée mais n'a émis aucune alerte. Les autorités américaines ont quant à elles levé l'alerte au tsunami pour Hawaï. Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique a précisé qu'il n'y avait aucune menace de tsunami pour la côte Ouest des Etats-Unis, l'Alaska et la province de Colombie-Britannique au Canada. L'épicentre du séisme a été localisé à 218 km au sud-sud-est de la ville de Severo, à une profondeur de 56,7 km, rapporte l'Institut américain de géophysique (USGS), qui avait initialement mesuré le séisme à 7,8. Les Kouriles sont des îles situées à l'extrémité orientale de l'île japonaise de Hokkaido et font l'objet d'un contentieux entre Moscou et Tokyo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Kouriles du Sud, que les Japonais nomment les Territoires du Nord, sont contrôlées par les Russes depuis 1945. (Shubham Kalia à Bangalore et Alexander Marrow à Moscou, version française Arthur Connan et Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

