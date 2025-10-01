 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Houthis du Yémen annoncent qu'ils vont sanctionner les entreprises pétrolières américaines
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 00:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les Houthis du Yémen sanctionnent 13 entreprises pétrolières américaines, dont Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips

*

La liste des sanctions comprend également les directeurs généraux des entreprises

*

Selon un analyste, il n'est pas certain que les sanctions visent les navires

(Ajoute la réaction de l'entreprise au paragraphe 4, les Houthis revendiquent la responsabilité de l'attaque de cette semaine dans le golfe d'Aden, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 11-12, le commentaire du HOCC au paragraphe 13) par Lisa Baertlein

Les Houthis du Yémen vont cibler les majors pétrolières américaines, dont ExxonMobil

XOM.N et Chevron CVX.N , avec des sanctions, a déclaré mardi un organisme affilié à la milice soutenue par l'Iran.

Le Centre de coordination des opérations humanitaires basé à Sanaa (HOCC), un organisme créé l'année dernière pour assurer la liaison entre les forces houthies et les opérateurs de transport maritime commercial, a sanctionné 13 sociétés américaines, neuf cadres et deux navires, a indiqué le HOCC.

Ces sanctions sont des représailles aux sanctions américaines imposées aux Houthis cette année malgré un accord de trêve avec l'administration Trump dans lequel le groupe yéménite a accepté de cesser d'attaquer les navires liés aux États-Unis dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, plus large, a déclaré le HOCC.

Exxon s'est refusé à tout commentaire et Chevron n'en a pas fait de même dans l'immédiat.

"Il n'est pas certain que ces sanctions signifient que les Houthis commenceront à cibler les navires liés aux organisations, entreprises et individus sanctionnés, ce qui risquerait de violer l'accord de cessez-le-feu conclu avec l'administration Trump et facilité par Oman", a déclaré Mohammed Albasha, analyste indépendant du Moyen-Orient, dans un message publié sur LinkedIn mardi.

Depuis 2023, les Houthis ont lancé de nombreux assauts contre des navires de la mer Rouge qu'ils considèrent comme liés à Israël, dans ce qu'ils disent être une solidarité avec les Palestiniens face à la guerre d'Israël contre Gaza .

Cette campagne a eu peu d'effet sur le trafic vital des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, situé entre Oman et l'Iran et reliant le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Les Houthis ont parfois attaqué des navires dans le golfe d'Aden, qui relie la mer Rouge à la mer d'Oman.

Lundi, les Houthis ont revendiqué l'attaque d'un cargo néerlandais dans le golfe d'Aden à l'aide d'un missile de croisière, blessant deux membres d'équipage et laissant le navire en flammes et à la dérive.

L'année dernière, les États-Unis ont importé environ 500 000 barils par jour de brut et de condensat en provenance des pays du Golfe par le détroit d'Ormuz, selon l'EIA. Cela représente environ 7 % du total des importations américaines de pétrole brut et de condensat, soit le niveau le plus bas depuis près de 40 ans, en raison de l'augmentation de la production nationale et des importations canadiennes, selon l'agence.

Albasha, fondateur de la société américaine Risk Advisory Basha Report, a déclaré à Reuters qu'il était peu probable que cette décision affecte le marché du pétrole, étant donné que la plupart des échanges commerciaux dans la région sont assurés par des sociétés chinoises, russes, iraniennes et d'autres sociétés du Golfe avec lesquelles les Houthis veulent rester en bons termes.

"Cela ressemble à un coup médiatique, une façon de sauver la face et de rassurer leur peuple à la lumière des sanctions américaines croissantes et des frappes israéliennes qui ont nui à leur économie", a-t-il déclaré.

À cette fin, la déclaration du HOCC contient également cette phrase: "Le but ultime des sanctions n'est pas de punir en soi, mais de provoquer un changement de comportement positif."

