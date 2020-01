Les honoraires rebutent les conseillers financiers

(NEWSManagers.com) -

L' AMF publie les données annuelles d' activité des conseillers en gestion de patrimoine pour 2018. Seuls 5 % pouvaient se déclarer indépendants au sens de la directive MIF 2.

La profession des conseillers en gestion de patrimoine a choisi son camp, et de manière durable. Selon le bilan d' activité annuel 2018 des conseillers en investissements financiers (CIF) que vient de publier l' Autorité des marchés financiers (AMF), ils recourent toujours, pour leur très grande majorité, aux rétrocessions pour se rémunérer. Depuis l' entrée en application de la directive MIF 2 en janvier 2018, pour pouvoir se déclarer indépendants, les CIF doivent abandonner leur traditionnelle rémunération via des rétrocessions de commissions et ne se rémunérer que par le biais d'honoraires.

Or l' AMF relève que la rémunération des 4.692 structures de conseil en gestion de patrimoine interrogées est toujours constituée à 58% par des rétrocessions de droits d' entrée sur les OPCVM et à 30% par des rétrocessions de frais de gestion annuels. Si le solde, soit 12% de leur rémunération, est constitué par des honoraires, le bilan de l' AMF souligne que seuls 5% des conseillers en gestion de patrimoine déclarent ne pas toucher de rétrocessions et peuvent se déclarer indépendants au titre de la directive MIF 2. Les 95% autres ne peuvent donc se qualifier comme tels.

Chiffre d' affaires en hausse de 7,7% sur un an

Certes, les données datent d' il y a un an, mais " la situation reste comparable en 2019, il n' y a pas eu de grands mouvements vers des rémunérations uniquement composées d' honoraires ces derniers mois" , reconnaît un responsable d' une association professionnelle. " Mais, qu' ils soient indépendants ou pas, les CIF sont tout de même tenus à une exigence de très grande transparence. Et tous la respectent" , tient-il à souligner.

Au total, les CIF totalisaient 46 milliards d' euros d' actifs conseillés en 2018, en hausse de 7% par rapport aux 43 milliards d' euros de 2017, pour une collecte de 9,8 milliards d' euros (contre 7,9 milliards d' euros l' année précédente). Sur la base de ces chiffres, l' AMF en conclut que les rétrocessions de droits d' entrée s' élevaient, en moyenne, à 3%, et celles sur les frais de gestion à 0,32%. Toujours selon l' autorité, ils s' élevaient à 4% et 0,34% en 2017. Malgré cette baisse, leur chiffre d' affaires global a progressé de 7,7% en un an, passant de 2,6 milliards d' euros en 2017 à 2,8 milliards d' euros en 2018. A noter que la proportion de leur chiffre d' affaires provenant du conseil en investissement financier par rapport à leur chiffre d' affaires global (c' est-à-dire hors immobilier, assurance non-vie, prévoyance, etc) a, pour sa part, diminué, passant de 27% en 2017 (soit 718 millions d' euros) à 24% en 2018 (669 millions d' euros).