Les hedge funds profitent de la hausse de la volatilité en juillet

Les hedge funds ont progressé en juillet alors que les craintes de récession s’intensifiaient et que la volatilité grimpait en flèche à la fin du mois. L’indice composite HFRI Fund Weighted (FWC) a gagné 0,8?% au cours de cette période, selon les données publiées le 8 août par HFR.

Environ deux tiers des hedge funds ont affiché des performances positives en juillet. Mais face à la volatilité, la dispersion des performances des hedge funds s’est creusée. Le décile supérieur des composants du HFRI FWC a gagné en moyenne 8?%, tandis que le décile inférieur a reculé en moyenne de 5,4?%, ce qui représente un écart de 13,4?%. À titre de comparaison, ce taux était de 11,2?% en juin.

Les stratégies événementielles ( event-driven ), qui spéculent principalement sur les fusions-acquisitions, ont mené la performance des stratégies en juillet, avec des gains de 2,5?% tirés par les expositions activistes (+7,1?%), arbitrage de fusions (+2,1?%) et distressed (+2,5?%). Les gérants ont commencé à se positionner pour affronter la baisse des taux d’intérêt aux États-Unis et en Europe, ce qui pourrait contribuer à une augmentation significative de l’activité de fusions-acquisitions au second semestre 2024, note HFR.

Les fonds equity hedge , qui investissent à long et à court terme dans des sous-stratégies spécialisées, ont également enregistré des gains en juillet, emmenés par les sous-stratégies multi-strategy et fundamental value , les gérants s’étant positionnés sur la baisse des taux d’intérêt américains et la modération des pressions inflationnistes. L’indice HFRI Equity Hedge (Total) Index a progressé d’environ 1,35?% pour le mois, ce qui porte la performance depuis le début de l’année à +7,6?%, en tête de tous les indices de stratégie du début de l’année à juillet.

Les stratégies basées sur l’obligataire et sensibles aux taux d’intérêt ont également progressé en juillet. L’indice HFRI Relative Value (Total) Index a gagné environ 0,8?% au cours du mois.

Les stratégies macro ont subi des baisses en juillet en raison de la chute des matières premières et des taux d’intérêt, sous l’effet des pertes subies par les stratégies quantitatives de suivi des tendances (CTA) et des expositions fondamentales aux matières premières. L’indice HFRI Macro (Total) Index a chuté de 1?% en juillet, la troisième baisse mensuelle consécutive, plombé par les indices HFRI Macro: Systematic Diversified Index et HFRI Macro: Commodity Index, chacun ayant abandonné 2,1?% sur le mois.

Les stratégies Liquid Alternative Ucits ont enregistré des gains en juillet, l’indice HFRX Global Hedge Fund Index ayant progressé de 0,74?% au cours du mois, grâce à l’indice HFRX Event-Driven Index, qui a enregistré un rendement de 1,46?%. L’indice HFRX Market Directional Index a également progressé en juillet, affichant une hausse de 1?% pour le mois.

L’indice HFRI Diversity Index a augmenté d’environ 0,95?% en juillet, tandis que l’indice HFRI Women Index a chuté de 1,2?%. Enfin, l’indice HFR Cryptocurrency Index a bondi d’environ 5,4?% en juillet, portant son rendement depuis le début de l’année à +32,1?%.

Laurence Marchal