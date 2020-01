Les hedge funds ont bouclé en 2019 leur meilleure année depuis dix ans

(NEWSManagers.com) - Pas une ombre au tableau, ou presque. Après leurs pertes de 2018, les hedge funds ont terminé 2019 sur leur lancée, avec une performance annuelle moyenne de 10,4%, selon l' indice composite du cabinet de recherche new-yorkais HFR. Pondérée en fonction des encours de chaque véhicule d' investissement, la performance des fonds d' arbitrage atteint 7,7% sur un an. Le secteur signe sa meilleure année depuis l' envolée de 20% de son indice composite en 2009, lors du rebond des marchés après la crise financière de 2008.

A l' époque, les hedge funds avaient talonné le S&P 500. L' an dernier, ils ont rapporté presque trois fois moins que l' indice phare de la Bourse américaine, qui a grimpé de 29%. Après une année noire pour les sociétés cotées en 2018, les stratégies d' arbitrage sur actions ont été assez logiquement les plus performantes l' an dernier, avec un gain moyen de 13,9% selon HFR. Soit leur meilleure cru depuis 2013, comme pour les Bourses. Les valeurs technologiques et de la santé ont tiré la classe d' actifs. Toutes les stratégies actions ont été gagnantes, à l' exception des fonds investis sur les valeurs indiennes. En revanche, les fonds event-driven (qui exploitent les inefficiences de prix liées à des faillites, fusions...), macro et de valeur relative ont enregistré des gains moyens inférieurs à 10%.

Avec une performance annuelle à un chiffre, il devient difficile pour de nombreux hedge funds de se démarquer et de justifier leurs frais de gestion élevés, à l' heure où les investisseurs cèdent de plus en plus aux sirènes de la gestion passive à bas coûts. Certes, les encours mondiaux des fonds d' arbitrage ont atteint un nouveau record l' an dernier, à 3.240 milliards de dollars (2.917 milliards d' euros) au 30 septembre, selon les données les plus récentes de HFR. C' est deux fois plus qu' en 2009 grâce à l' effet de marché. En revanche la collecte annuelle reste négative depuis 2008. Les sorties nettes atteignaient encore 6,5 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2019.

En parallèle s'est opérée la consolidation du secteur. Après un pic à plus de 10.000 fonds en 2013 et 2014, HFR a recensé 9.500 fonds à fin septembre 2019, soit seulement 500 de plus qu'en 2009. Le nombre annuel de liquidations (540 à fin septembre) dépasse toujours les lancements (391). Deux tendances dominent la demande : la prime aux grands fonds et le désamour pour les fonds de fonds alternatifs. Le nombre de ces " boîtes noires" (1.200) a été divisé par deux depuis la crise financière.