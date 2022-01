Les hedge funds investis en cryptos ont surperformé les autres en 2021

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de recherche et d'indices sur les hedge funds HFR a indiqué que son indice phare, HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a progressé de 0,9% en décembre 2021, terminant l'année avec une performance positive de 10,3% (contre +11,8% pour 2020). Cet indice regroupe les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l'indice, rebalancé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia).

Il s'agit selon HFR de la troisième meilleure performance annuelle de l'indice depuis 2009. Une catégorie de hedge funds a en particulier tiré son épingle du jeu comme en 2020. Les hedge funds investis en cryptomonnaies ont surperformé les autres en 2021 et d'assez loin d'après HFR, l'indice HFR Cryptocurrency Index affichant une performance de +215% sur l'année 2021 (contre +193% en 2020).

L'indice regroupant les performances des hedge funds long/short actions (equity hedge) - HFRI 500 Equity Hedge Index - a clôturé l'année avec une performance de 1,7% en décembre et affiché une performance de +11,9%. Les stratégies event driven ont, elles, connu leur meilleure performance depuis 2009, l'indice HFRI 500 Event-Driven ayant augmenté de 13,1% sur l'année 2021 (+1,8% en décembre).

Concernant les stratégies macro, l'indice dédié de HFR termine l'année avec une performance de +7,5% (+0,6% en décembre). Sur l'année 2021, la meilleure stratégie hedge fund macro portait sur les matières premières, dont l'indice spécifique de HFR a grimpé de 23,6%. L'indice regroupant les hedge funds de type relative value, majoritairement exposés à l'obligataire, clôture 2021 lui aussi en territoire positif (+7,6% sur 2021, +0,3% en décembre).

Kenneth J. Heinz, président de HFR, observe que " depuis l'effondrement historique du marché des actions lié à l'apparition de la pandémie de Covid-19, les stratégies de hedge funds axées sur les actions ont largement surperformé les actions américaines de plus de 200 points de base, et ce avec un tiers de volatilité en moins" .

Selon lui, les hedge funds ont démarré 2022 en se positionnant pour une volatilité continue associée à la pandémie, mais également en se concentrant tactiquement sur la préservation du capital sur les marchés des actions, des obligations et des matières premières, compte tenu de la dynamique puissante de la hausse des taux d'intérêt et d'une inflation record.