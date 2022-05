Les hedge funds affichent leur plus grosse collecte depuis 2015 au premier trimestre

(NEWSManagers.com) - Les hedge funds ont enregistré des entrées nettes de 19,8 milliards de dollars au cours du premier trimestre 2022 selon le fournisseur de recherche et d’indices sur les hedge funds HFR. Il s’agit d’après HFR de la plus grosse collecte réalisée par le secteur – qui a dépassé les 4.000 milliards de dollars d’actifs – depuis 2015.

Le fournisseur de données indique que les hedge funds gérant plus de 5 milliards de dollars d’encours ont collecté 16,8 milliards de dollars entre janvier et fin mars 2022 quand ceux gérant 1 à 5 milliards de dollars et ceux gérant moins d’un milliard de dollars ont observé des entrées nettes respectives de 2,3 milliards et 723 millions de dollars. A fin mars 2022, quelque 9.313 hedge funds géraient 4.002 milliards de dollars (contre 4.008 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022).

Les performances des hedge funds prises dans leur ensemble au premier trimestre 2022 ont généré une perte de 25,8 milliards de dollars d’encours. Celles-ci sont néanmoins contrastées entre les différents segments du secteur. Les hedge funds de type equity hedge et event-driven ont perdu 48,7 et 27,5 milliards de dollars d’encours en raison de leurs performances là où les fonds macro et relative value ont augmenté leurs encours de 37,8 et 12,7 milliards de dollars grâce à leurs performances.

L’indice phare de HFR, HFRI 500 Fund Weighted Composite Index, a baissé de 0,78 % au premier trimestre 2022, après un rendement de +1,4 % en mars et un gain de +10,16 % en 2021. Cet indice couvre les performances des plus gros hedge funds fournissant leurs données à HFR, ouverts aux investissements et offrant une liquidité trimestrielle ou mensuelle. Les composants de l’indice, recalculé sur une base trimestrielle, sont classés en fonction de leur stratégie (equity hedge, event driven, macro, relative value, risk premia).