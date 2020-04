Les hedge funds affichent leur plus forte décollecte trimestrielle en 10 ans

(NEWSManagers.com) - Les hedge funds ont essuyé leur plus forte décollecte trimestrielle en dix ans sur les trois premiers mois de 2020. Ils ont vu sortir 33 milliards de dollars au premier trimestre dans le monde, soit environ 1 % des encours totaux du secteur, selon les données de Hedge Fund Research. Cette décollecte, qui intervient en pleine crise du coronavirus, est la quatrième plus forte de l' histoire du secteur, les trois autres étant intervenus durant la crise financière de 2008. La dernière forte décollecte date du 2ème trimestre 2009, avec -42 milliards de dollars.

Conséquence, les encours des hedge funds ont chuté en deçà de la barre des 3.000 milliards de dollars au premier trimestre pour la première fois depuis le troisième trimestre 2016. Les encours ont décliné de 366 milliards de dollars pour finir le trimestre à 2.960 milliards de dollars.

Les pertes relatives à la performance des fonds ont totalisé 333 milliards de dollars au premier trimestre. L' indice HFRI Fund Weighted Composite a chuté de 9,4 % sur le trimestre, dont 7 % en mars seulement. Les pertes ont été particulièrement fortes pour les stratégies événementielles, qui ont abandonné 15,3 % sur le trimestre, dont 12,75 % sur mars seulement. En revanche, les stratégies global macro ont affiché un léger gain de 0,07 % au premier trimestre, dont +1 % en mars. Malgré cette bonne résistance, les stratégies global macro ont été celles à subir les plus forts rachats, avec des sorties de 22 milliards de dollars au premier trimestre.

Les rachats se sont par ailleurs concentrés sur les plus grosses sociétés du secteur, avec 20,6 milliards de dollars qui ont concerné des sociétés gérant plus de 5 milliards de dollars. Les sociétés gérant entre 1 milliard et 5 milliards ont vu sortir 11 milliards de dollars, tandis que les investisseurs ont récupéré 1,6 milliard de dollars des sociétés gérant moins de 1 milliard de dollars.