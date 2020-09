Associés depuis 2017 au sein de la société Aer'Ness, Delta Drone et Mare Nostrum ont conclu un accord visant à réorganiser leur participation respective, de manière à conforter le développement des différentes activités de ce pôle qui regroupe plusieurs filiales opérationnelles, principalement Aer'Ness Intérim, ATM Group SRA, Aer'Ness Event et Aer'Ness Training.

Première phase de l'accord, Mare Nostrum acquiert auprès de Aer'Ness 100% de la filiale Aer'Ness Intérim et 65% de la société Aer'Ness Event (les 35% restant étant détenus par le management).

Deuxième phase de l'accord, Mare Nostrum cède ses participations de 42,5% dans Aer'Ness à Delta Drone, qui en devient ainsi l'actionnaire majoritaire à 85%.

Troisième phase de l'accord, Delta Drone cède à Mare Nostrum la totalité des actions détenues à l'occasion de l'entrée en bourse de Mare Nostrum, qui les acquiert dans le cadre de son programme de rachat d'actions.