Les groupes de médias australiens dévoilent une fusion de 274 millions de dollars pour lutter contre les géants de la diffusion en continu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions) par Scott Murdoch

Le groupe australien Seven West Media SWM.AX a annoncé qu'il allait fusionner avec Southern Cross Media SXL.AX pour créer un groupe de médias métropolitains et régionaux de 417 millions de dollars australiens (273,97 millions de dollars) destiné à être plus compétitif face aux géants mondiaux de la diffusion en continu.

Les actions de Seven West, contrôlées par le milliardaire de l'industrie minière et des médias Kerry Stokes, ont augmenté de 14,3 % au début des échanges mardi, à 0,16 dollar australien, tandis que les actions de Southern Cross ont augmenté de 10,75 %. Le Seven Group de Stokes détient environ 40 % de Seven West.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Seven West recevraient 0,1552 action de Southern Cross Media pour chaque action détenue.

L'offre valorise les actions de Seven West à 0,13 dollar australien, soit un peu moins que le cours de clôture de 0,14 dollar australien de lundi. Le groupe combiné vaudra 417 millions de dollars australiens sur la base des capitalisations boursières actuelles des deux entités.

Southern Cross possède les principaux réseaux de radio et les plateformes de podcast dans toute l'Australie, tandis que Seven West détient des licences de télévision métropolitaines et régionales. Southern Cross a annoncé en mai la vente de ses activités de télévision régionale restantes à Seven West pour un montant pouvant atteindre 24 millions de dollars australiens.

Les actionnaires de Southern Cross détiendront 50,1 % du groupe fusionné, tandis que Seven West en détiendra 49,9 %, ont indiqué les sociétés.

La télévision en clair en Australie, comme tous les grands marchés, a été confrontée à une forte pression sur les revenus et les bénéfices de la part des géants du streaming tels que Netflix NFLX.O , Paramount Skydance PSKY.O et Walt Disney

DIS.N .

"Nous avons tous deux (Southern Cross et Seven West) déclaré être de fervents défenseurs de la consolidation", a déclaré John Kelly, directeur général de Southern Cross. "Il faut que cela se produise, il faut que nous prenions le relais et que nous luttions vraiment contre les mastodontes mondiaux".

L'opération doit être approuvée à 75 % par les actionnaires de Seven West lors d'une assemblée qui se tiendra au cours du premier trimestre 2026, ont indiqué les sociétés, une fois que l'opération aura reçu l'approbation des autorités de régulation.

Les autorités de régulation des communications et de la concurrence, ainsi que l'Australian Securities Exchange, doivent approuver la transaction.

Seven West a déclaré que son conseil d'administration recommandait à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la fusion, et que tous les administrateurs s'engageaient également à soutenir l'opération.

L'actuel directeur général de Seven West, Jeff Howard, dirigera l'entité fusionnée, a déclaré le radiodiffuseur.

La société a ajouté que les deux conseils d'administration s'attendaient à réaliser des économies annuelles avant impôts de 25 à 30 millions de dollars australiens (16,44 à 19,73 millions de dollars) au cours des 18 à 24 prochains mois. (1 $ = 1,5221 dollar australien)