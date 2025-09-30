Les groupes de médias australiens annoncent une fusion de 274 millions de dollars pour lutter contre les géants de la diffusion en continu

Les actionnaires de Southern Cross détiendront 50,1 % du groupe fusionné

La fusion devrait permettre d'économiser 25 à 30 millions de dollars australiens par an

L'opération nécessite l'approbation de 75 % des actionnaires de Seven West

par Scott Murdoch

La société australienne Seven West Media SWM.AX a annoncé qu'elle fusionnerait avec Southern Cross Media SXL.AX pour créer un groupe de médias métropolitains et régionaux de 417 millions de dollars australiens (273,97 millions de dollars) afin de mieux concurrencer les plates-formes de diffusion en continu mondiales.

Les actions de Seven West, contrôlées par le milliardaire de l'industrie minière et des médias Kerry Stokes, étaient en hausse de 7 % mardi , à 0,15 dollar australien, tandis que les actions de Southern Cross étaient en hausse de 6,6 %. Le Seven Group de Stokes détient environ 40 % de Seven West.

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de Seven West recevraient 0,1552 action de Southern Cross Media pour chaque action détenue.

L'offre valorise les actions de Seven West à 0,13 dollar australien, soit un peu moins que le cours de clôture de 0,14 dollar australien de l'action lundi. Le groupe combiné vaudra 417 millions de dollars australiens sur la base des capitalisations boursières actuelles des deux entités.

Southern Cross possède les principaux réseaux de radio et les plateformes de podcast dans toute l'Australie, tandis que Seven West détient des licences de télévision métropolitaines et régionales. Southern Cross a annoncé en mai la vente de ses activités de télévision régionale restantes à Seven West pour un montant pouvant aller jusqu'à 24 millions de dollars australiens.

LA FUSION COMBINE LES ACTIFS DE LA RADIO ET DE LA TÉLÉVISION

Les actionnaires de Southern Cross détiendront 50,1 % du groupe fusionné, tandis que Seven West en détiendra 49,9 %.

"Southern Cross est une entreprise bien meilleure qui se concentre sur l'audio et qui va acheter des actifs médiatiques du vieux monde comme la télévision et la presse écrite", a déclaré Gabriel Radzyminski, fondateur de l'investisseur activiste Sandon Capital, qui détient 11,2 % de Southern Cross.

"Ils ajoutent différentes activités au portefeuille, ce qui, du point de vue de Southern Cross, ne fait qu'aggraver la situation.

Sandon tente de faire révoquer le conseil d'administration de Southern Cross lors de l'assemblée générale annuelle de la société prévue en novembre.

Un porte-parole de Southern Cross a déclaré que la société s'engagerait avec tous ses investisseurs sur l'offre, qui a été soutenue par les conseils d'administration des deux groupes.

La télévision en clair en Australie, à l'instar de tous les grands marchés, est confrontée à une forte pression en termes de revenus et de bénéfices de la part des géants du streaming tels que Netflix NFLX.O , Paramount Skydance PSKY.O et Walt Disney

DIS.N .

UNE FUSION POUR CONTRER LES GÉANTS DU STREAMING

"Nous avons tous deux (Southern Cross et Seven West) été reconnus comme de fervents défenseurs de la consolidation", a déclaré John Kelly, directeur général de Southern Cross. "Il faut que cela se produise, il faut que nous prenions le relais et que nous luttions vraiment contre les mastodontes mondiaux."

L'opération doit être approuvée à 75 % par les actionnaires de Seven West lors d'une assemblée qui se tiendra au cours du premier trimestre 2026, ont indiqué les sociétés, une fois que l'opération aura reçu l'approbation des autorités de régulation.

Les autorités de régulation des communications et de la concurrence, ainsi que l'Australian Securities Exchange, doivent approuver la transaction.

Seven West a déclaré que son conseil d'administration recommandait à l'unanimité à ses actionnaires de voter en faveur de la fusion, et que tous les administrateurs s'engageaient également à soutenir l'opération.

L'actuel directeur général de Seven West, Jeff Howard, dirigera l'entité fusionnée, a déclaré le radiodiffuseur.

La société a ajouté que les deux conseils d'administration s'attendent à réaliser des économies annuelles avant impôts de 25 à 30 millions de dollars australiens (16,44 à 19,73 millions de dollars) au cours des 18 à 24 prochains mois. (1 $ = 1,5221 dollars australiens)