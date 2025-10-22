Les groupes de luxe européens évoquent avec prudence une reprise en Chine

Les sociétés de luxe européennes, de LVMH LVMH.PA à Hermès HRMS.PA en passant par L'Oréal OREP.PA , commencent à percevoir les signes d'une reprise en Chine mais restent prudentes quant à la perspective d'un retournement de tendance sur l'un de leurs plus gros marchés après deux ans de ralentissement.

Le secteur du luxe, évalué à 400 milliards de dollars, a été fortement impacté par le ralentissement en Chine, qui représente environ un tiers des ventes mondiales de produits de luxe.

La semaine dernière, le géant du secteur LVMH a dit observer des signes d'amélioration dans le pays, provoquant une vague d'optimisme auprès des investisseurs, même si d'autres groupes de luxe ont dressé un tableau plus contrasté.

"Je suis toujours très prudent à propos de la Chine, car un seul trimestre ne fait pas une tendance. Mais dans l’ensemble, le marché est repassé en territoire positif", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal, après que l'entreprise a annoncé sa première croissance en Chine depuis deux ans. Cela n'a pas empêché le groupe de cosmétiques de décevoir sur ses résultats trimestriels et de dévisser en Bourse.

La division Luxe du groupe de beauté, qui regroupe des marques haut de gamme comme Lancôme et les soins de la peau Helena Rubinstein, a été le principal moteur de croissance, a indiqué Nicolas Hieronimus, tout en prévenant les investisseurs de ne pas se montrer trop enthousiastes compte tenu des conditions économiques difficiles en Chine.

L’attention se porte désormais sur la traditionnelle fête des célibataires, le 11 novembre, devenue un équivalent commercial du "Black Friday" aux Etats-Unis.

"Souvent, à la fin de l'année, il y a un décalage entre le 11 novembre en Chine et les fêtes de fin d'année en Amérique et en Europe. Il faut donc croiser les doigts", a déclaré le patron de L'Oréal.

HERMÈS VOIT DES SIGNES ENCOURAGEANTS MAIS RESTE PRUDENT

Le groupe français de produits de luxe Hermès a dit mercredi observer une "très légère amélioration" en Chine sur le troisième trimestre cette année par rapport au trimestre précédent.

Mais tout comme L'Oréal, ces propos n'ont pas suffi à compenser une publication trimestrielle jugée par ailleurs quelque peu décevante.

Auprès des analystes, le directeur financier Eric de Halgouët a déclaré que la première semaine d'octobre, correspondant à la période de congés "Golden Week" en Chine continentale, avait été marquée par une "activité plus dynamique".

"On ne peut pas extrapoler sur l'ensemble du trimestre, mais c'est un signe encourageant", a-t-il relevé, évoquant "quelques signes positifs" sur la stabilisation du marché immobilier dans certaines grandes villes et la reprise des marchés boursiers chinois.

"Ce sont des éléments qui sont encourageants pour nous", a-t-il dit, tout en appelant à "rester prudent".

Si LVMH s'est montré pour l'heure le plus optimiste à l’égard de la Chine, sa directrice financière Cécile Cabanis a reconnu qu'il "faudra du temps avant que la Chine dans son ensemble ne connaisse un rebond".

(Reportage Mimosa Spencer, Tassilo Hummel et Dominique Patton, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)