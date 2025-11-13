Les grévistes de Boeing approuvent un accord de travail, mettant fin à plus de trois mois de grève

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les membres de l'IAM reprennent le travail après 101 jours de grève

Le syndicat reproche à Boeing d'avoir négocié de mauvaise foi et a déposé une plainte contre l'entreprise

La grève a perturbé les livraisons de F-15 à l'armée de l'air américaine

(Ajout d'un commentaire du syndicat et de l'entreprise; ajout d'un commentaire d'un membre du syndicat; ajout d'un contexte; nouveau tout au long de l'article) par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Les grévistes des usines de Boeing Defense BA.N dans la région de St. Louis ont voté en faveur de la dernière offre contractuelle de l'entreprise jeudi, ont déclaré les responsables du syndicat, mettant ainsi fin à une grève de 101 jours qui a entravé la production d'avions de chasse et d'autres programmes.

Les quelque 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM) District 837 reprendront le travail dès dimanche.

"Les membres du district 837 de l'IAM sont restés forts et unis pendant plus de trois mois", ont déclaré les dirigeants du syndicat dans un communiqué. "Nous sommes fiers de ce pour quoi nos membres se sont battus ensemble et nous sommes prêts à retourner à la construction des avions militaires les plus avancés du monde."

Les détails du vote du syndicat n'étaient pas encore disponibles.

"Nous sommes satisfaits des résultats et nous sommes impatients de réunir toute notre équipe le 17 novembre pour soutenir nos clients", a déclaré un porte-parole de Boeing dans un courriel.

Les travailleurs assemblent les avions de chasse F-15 et F/A-18 de Boeing, l'avion d'entraînement T-7, des munitions et des sections d'ailes pour l'avion commercial 777X. La grève, qui a débuté le 4 août, a perturbé les livraisons de F-15 à l'armée de l'air américaine et ralenti la production de plusieurs programmes clés.

Les membres du district 837 avaient fait pression sur Boeing pour obtenir une prime de ratification plus élevée et une amélioration des cotisations au régime de retraite - plus proche des conditions de l'accord conclu l'année dernière par Boeing avec les membres de l'IAM de la région de Seattle, après une grève de 53 jours.

Cependant, tout au long de la grève, Boeing a refusé d'augmenter la valeur de son offre, qui comprend une augmentation générale des salaires de 24 % sur cinq ans.

Lundi, Boeing a unilatéralement révisé son offre, réduisant la prime globale. La prime initiale a été portée à 6 000 dollars, contre 3 000 dollars dans la proposition précédente, mais elle a été amputée de 4 000 dollars supplémentaires qui auraient été versés plus tard au cours de la durée du contrat. Le reste de l'offre est resté largement inchangé par rapport aux versions précédentes qui avaient été rejetées par les membres du syndicat.

UN MEMBRE DU SYNDICAT DIT QUE BEAUCOUP SONT "FATIGUÉS" PAR LA GRÈVE

L'entreprise a tout simplement dépassé ses salariés, a déclaré Brandon Thiel, membre du district 837, à Reuters. "Ils nous intimident en nous disant qu'ils ont plus de revenus disponibles que la plupart d'entre nous."

Il a déclaré avoir voté pour le rejet de l'offre.

De nombreux collègues membres de l'IAM sont "fatigués" par la grève et s'inquiètent des prochaines vacances, a-t-il déclaré. "Personne n'a envie d'offrir à ses enfants des vacances pourries."

S'exprimant publiquement en juillet, le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a rejeté toute inquiétude quant à l'impact de la grève sur l'entreprise.

"Je ne m'inquiéterais pas trop des conséquences de la grève. Nous nous en sortirons", a-t-il déclaré.

Les travailleurs des usines se sont mis en grève en août après avoir rejeté une deuxième offre de l'entreprise.

Boeing a été critiqué par les parlementaires républicains et démocrates du Congrès, qui l'ont exhorté à négocier avec le syndicat.

L'IAM avait déposé une plainte pour pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board en octobre, accusant le constructeur d'avions d'avoir négocié de mauvaise foi.