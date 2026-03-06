Les grands marchés obligataires mondiaux sont meurtris après une semaine de guerre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les plus grands marchés obligataires du monde devaient terminer la semaine en subissant de lourdes pertes, car les craintes que la guerre au Moyen-Orient renouvelle la pression à la hausse sur l'inflation et oblige les banques centrales à commencer à augmenter les taux d'intérêt prochainement.

Les obligations d'État à deux ans, les plus sensibles à l'évolution des attentes en matière de taux d'intérêt, sont les plus touchées.

Les rendements des obligations britanniques à deux ans (gilt) ont augmenté de près de 40 points de base (bps) cette semaine, ce qui représente la plus forte hausse en une semaine depuis août 2024 GB2YT=RR .

Vendredi, les coûts d'emprunt britanniques ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre, tandis que les rendements allemands à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis un an et étaient prêts pour la plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2023.

Les opérateurs ont multiplié les paris selon lesquels la Banque centrale européenne pourrait relever ses taux dès le mois de mai, en raison de la flambée des coûts de l'énergie, ce qui pourrait exacerber les pressions sur les prix d'autres biens et services, de l'alimentation aux voyages.

"Quelle que soit la manière dont le conflit est résolu, il a déjà mis à mal notre hypothèse précédente selon laquelle les prix de l'énergie resteraient bas et stables cette année", a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef de Berenberg.

Le pétrole brut Brent s'est dirigé vers le plus fort gain hebdomadaire depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont bondi d'environ 17 % cette semaine.

Le pool d'obligations le plus profond, les bons du Trésor américain, a vu ses rendements à deux ans bondir de 25 points de base cette semaine, s'apprêtant à connaître la plus forte hausse hebdomadaire depuis les turbulences tarifaires d'avril dernier. Les mouvements ont été mondiaux: les coûts d'emprunt de l'Australie ont augmenté de près de 20 points de base.

Les rendements augmentent lorsque les prix des obligations baissent.

Les marchés sont sensibles au choc de l'offre qui a suivi la crise COVID en 2020 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a fait grimper les prix de l'énergie en flèche et a incité les banques centrales mondiales à réagir par de fortes hausses de taux.