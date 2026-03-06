Municipales à Paris: Grégoire toujours en tête au 1er tour devant Dati, défait au second en cas de duel

(g-d) Des affiches électorales d'Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, de l'ex-ministre de la Culture et candidate des Républicains (LR) Rachida Dati et de la candidate de la France Insoumise Sophia Chikirou à Paris, le 5 mars 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, est stable en tête des intentions de vote au premier tour des municipales à Paris, devant sa concurrente Rachida Dati, en très légère baisse, selon un sondage Ifop pour L'Opinion et Sud Radio publié vendredi.

Au premier tour le 15 mars, la gauche rassemblée derrière Emmanuel Grégoire (socialistes, écologistes, communistes et ex-Insoumis de L'Après) recueillerait 33% des suffrages exprimés, contre 29% pour Rachida Dati candidate des Républicains, du MoDem et de l'UDI. Elle était créditée de 30% lors d'un précédent sondage Ifop publié le 22 février.

Trois autres listes seraient susceptibles de se maintenir au second tour en passant la barre des 10% au premier tour. C'est le cas de l'équipe Horizons-Renaissance conduite par Pierre-Yves Bournazel, même si elle perd très légèrement du terrain selon ce sondage qui la crédite de 11,5% (12% fin février), de la liste conduite par l'Insoumise Sophia Chikirou qui pointe à 10% (-1 point), et celle de Sarah Knafo (Reconquête) à 12% (+1 point).

Thierry Mariani, candidat du RN, est mesuré à 3%.

En cas de quinquangulaire au second tour, Emmanuel Grégoire l'emporterait sur Rachida Dati avec 35% des suffrages exprimés contre 32%. L'écart n'était que de 1 point dans le sondage de fin février.

Si les quatre listes Chikirou-Grégoire-Dati-Knafo se maintiennent au second tour, c'est la liste menée par Mme Dati qui arracherait la victoire avec 40% des suffrages exprimés, à un fil devant celle de M. Grégoire (39%).

Dans l'hypothèse d'une triangulaire Grégoire-Dati-Bournazel, les deux premiers obtiendraient 42% des suffrages exprimés, un écart qui s'est resserré par rapport au dernier sondage Ifop qui créditait la liste de Mme Dati de 43%.

Enfin, en cas de duel entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati, la liste emmenée par le député PS serait battue par celle de la candidate LR avec respectivement 47% et 53% des suffrages exprimés, dans les mêmes proportions que le précédent sondage.

Ce sondage, comme toute enquête d'opinion est une photographie du moment sans valeur prédictive, a été réalisé en ligne du 2 au 5 mars auprès d’un échantillon de 1.065 personnes, extrait d’un échantillon de 1.164 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.