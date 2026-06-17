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Les grands laboratoires pharmaceutiques s'inspirent de la stratégie britannique pour faire pression sur les capitales européennes au sujet des prix des médicaments
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les réformes allemandes en matière de tarification des médicaments visent à réduire les coûts de santé

* Cette initiative suscite des réactions immédiates de la part des principaux acteurs du secteur pharmaceutique

* Les pressions incluent le retrait d'investissements et l'abandon de projets d'expansion

* Ces mesures font écho à des initiatives similaires prises par le secteur au Royaume-Uni, avant que Washington n'accorde des concessions

par Maggie Fick et Bhanvi Satija

Les laboratoires pharmaceutiques mondiaux, confrontés à la résistance des capitales européennes en matière de tarification des médicaments, se tournent vers une stratégie qui leur a récemment valu un succès au Royaume-Uni: menacer de retirer leurs investissements et d’annuler leurs projets d’expansion pour faire pression sur les décideurs politiques.

La dernière cible en date est l’Allemagne, qui débat actuellement d’une législation visant à restreindre les dépenses en médicaments. Le secteur a remporté une victoire au Royaume-Uni lorsque le gouvernement a accepté d’augmenter les dépenses en médicaments dans le cadre d’un accord plus large visant à éviter les droits de douane imposés par Washington .

Pfizer PFE.N a écrit la semaine dernière au chancelier allemand pour lui signaler que ses investissements en Allemagne étaient menacés par la politique de tarification des médicaments, tandis qu’AstraZeneca AZN.L a averti qu’elle pourrait ne pas commercialiser de nouveaux médicaments en Allemagne si ces changements étaient adoptés.

Plus tôt en juin, Eli Lilly LLY.N avait annoncé qu’elle réduirait de moitié un investissement prévu de 2,3 milliards d’euros (2,7 milliards de dollars), et même la société allemande Boehringer Ingelheim a déclaré qu’elle abandonnait des projets d’expansion d’une valeur de 900 millions d’euros. Toutes deux ont invoqué le projet de loi.

"Le secteur se réjouit de voir le gouvernement britannique céder face à ses pressions", a déclaré Diarmaid MacDonald, de Just Treatment, une association de patients basée au Royaume-Uni. "Il aimerait beaucoup que d’autres suivent cet exemple de capitulation."

Le ministère allemand de la Santé a déclaré cette semaine qu’aucune décision n’avait encore été prise et a refusé de commenter davantage les délibérations parlementaires.

L'ALLEMAGNE SOUS PRESSION

Les détracteurs affirment que la Grande-Bretagne a cédé à la pression de l’industrie. Le gouvernement britannique a déclaré que l’accord conclu en avril avec Washington garantissait un accès en franchise de droits au marché américain tout en créant un environnement plus propice à l’innovation pour les laboratoires pharmaceutiques, afin qu’ils puissent créer des emplois hautement qualifiés.

Aujourd’hui, la pression exercée sur l’Allemagne commence à porter ses fruits.

Une source gouvernementale a déclaré à Reuters lundi que le gouvernement allait abandonner une partie du projet contesté par l’industrie , en remplaçant un mécanisme de remise variable par un mécanisme fixe afin de répondre aux craintes selon lesquelles l’incertitude pourrait nuire aux investissements.

Si cette mesure permettrait de réduire l’incertitude, des sources du secteur ont toutefois indiqué qu’elle ne répondait pas aux préoccupations plus générales concernant le cadre tarifaire allemand. Le projet de loi fera l’objet de débats parlementaires au cours des prochains mois et pourrait être modifié.

Les sources du secteur ont indiqué que l’accord britannique avait été perçu positivement par les laboratoires pharmaceutiques, non seulement en raison des modifications apportées au système d’évaluation et de prise en charge des nouveaux médicaments, mais aussi parce qu’il comportait des engagements en matière d’innovation et d’accès des patients.

Diederik Stadig, analyste spécialisé dans le secteur de la santé chez ING Bank, a déclaré que les laboratoires pharmaceutiques adoptaient une attitude plus réactive en Allemagne, contrairement à la stratégie plus mûrement réfléchie mise en place au Royaume-Uni, même s’il a reconnu que les deux cas étaient similaires.

"Le gouvernement allemand a fait une proposition: "Nous voulons réformer la tarification". Et le secteur a répondu: "D’accord, c’est très bien, mais cela affecte notre retour sur investissement"", a-t-il déclaré.

Les droits de douane, la politique de tarification américaine, la montée en puissance de la Chine et la nature lucrative du marché américain rendent actuellement l’Europe moins attrayante, a déclaré Stadig. "L’industrie fait clairement prendre conscience de cela à l’Europe".

UNE LUTTE PLUS LARGE AUTOUR DES PRIX DES MÉDICAMENTS

Le projet de loi allemand visant à plafonner les coûts en forte hausse du système d’assurance maladie obligatoire a propulsé le pays au cœur d’une lutte plus large entre les laboratoires pharmaceutiques et les gouvernements européens, qui a débuté il y a plusieurs mois .

En France, l’Agence nationale de santé a accusé en avril les laboratoires pharmaceutiques d’exercer des "pressions coercitives" pour influencer les évaluations cliniques, notamment en menaçant de retirer des médicaments du marché.

HollandBio, le lobby néerlandais des biotechnologies, a déclaré que les entreprises se montraient de plus en plus prudentes quant aux demandes de prise en charge et que le pays risquait de reculer encore davantage dans les listes de priorités pour le lancement de médicaments.

Ces tensions ont été exacerbées par l’impact sur l’Europe de la campagne de Donald Trump en faveur de la "clause de la nation la plus favorisée", qui vise à lier les prix des médicaments sur ordonnance sur le marché lucratif américain à des prix plus bas ailleurs, y compris en Europe.

Les grands laboratoires ont conclu des accords avec la Maison Blanche pour réduire le coût des médicaments en échange d’exonérations tarifaires, ce qui accentue la pression en faveur d’une hausse des prix ailleurs.

Certains critiques ont vu dans le recul partiel de l’Allemagne un signe inquiétant de l’influence de l’industrie pharmaceutique, mais ont souligné que les pays européens disposaient également d’un certain poids, l’Union européenne restant un marché important bien qu’elle soit moins lucrative que les États-Unis.

"Les États-Unis ne sont pas le seul marché au monde", a déclaré Sally Gainsbury, analyste au think tank spécialisé dans la santé Nuffield Trust, tout en ajoutant que l’accord sur les prix conclu entre le Royaume-Uni et les États-Unis constituait néanmoins un avertissement pour l’Europe.

"La triste réalité est que le 'modèle britannique' signifie ici que les systèmes de santé dépenseront davantage, mais offriront moins de prestations de santé à leurs populations", a-t-elle déclaré.

(1 dollar = 0,8615 euro)

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