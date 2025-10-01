Les grands laboratoires encore surveillés après l'accord entre Pfizer et le gouvernement Trump

(AOF) - Le secteur pharmaceutique américain devrait encore être surveillé au lendemain de l’accord signé entre Pfizer et l’administration américaine. Ce dernier prévoit la baisse du prix de certains médicaments en échange d’un gel des droits de douane et la possibilité d’une accélération des examens réglementaires pour de futurs traitements. Pour les analystes, d’autres accords devraient suivre ce qui lève une grande partie de l’incertitude qui entourait les perspectives des grands laboratoires pharmaceutiques.
