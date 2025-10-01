 Aller au contenu principal
Les grands laboratoires encore surveillés après l'accord entre Pfizer et le gouvernement Trump
information fournie par AOF 01/10/2025 à 14:26

(AOF) - Le secteur pharmaceutique américain devrait encore être surveillé au lendemain de l’accord signé entre Pfizer et l’administration américaine. Ce dernier prévoit la baisse du prix de certains médicaments en échange d’un gel des droits de douane et la possibilité d’une accélération des examens réglementaires pour de futurs traitements. Pour les analystes, d’autres accords devraient suivre ce qui lève une grande partie de l’incertitude qui entourait les perspectives des grands laboratoires pharmaceutiques.

Valeurs associées

AMGEN
282,2000 USD NASDAQ 0,00%
BRISTOL-MYERSSQU
45,090 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
762,370 USD NYSE 0,00%
MERCK
83,920 USD NYSE 0,00%
PFIZER
25,480 USD NYSE 0,00%
