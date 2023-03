Les grands investisseurs mondiaux sont prêts à s’engager davantage pour la décarbonation et la biodiversité

Les grands investisseurs mondiaux progressent, à petits pas, dans la mise en œuvre de leurs engagements en faveur de la décarbonation et de la biodiversité. ( DR)

Le gestionnaire Robeco a interrogé sur le climat 300 des plus grands investisseurs dans le monde pour faire le point sur leurs engagements concrets en matière de lutte contre le dérèglement climatique.

Pour la troisième année consécutive, Robeco a publié, le 21 mars, son enquête annuelle sur le climat, une étude approfondie sur la manière dont les investisseurs abordent les opportunités et les risques liés au réchauffement climatique.

23.400 milliards de dollars sous gestion

«Cette enquête montre que les engagements en matière de décarbonation se poursuivent et que la biodiversité devient une préoccupation majeure. Mais la crise de l'énergie et certaines résistances politiques locales posent encore problème», indique Lucian Peppelenbos, stratégiste climat et biodiversité chez Robeco.

Les encours de ces 300 très grands investisseurs en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud, représentent un total de 23.400 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Progrès modestes

Réalisée par CoreData Research, l’édition 2023 fait état d'une légère augmentation du nombre d'investisseurs qui se sont publiquement engagés (ou qui vont bientôt le faire) à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ils sont 48% cette année, contre 45 % l'année dernière. La mise en œuvre de cet engagement devrait modifier leurs portefeuilles.

Selon Robeco, des progrès ont été réalisés en matière d'évaluation des conséquences matérielles des engagements, puisque la majorité des investisseurs (55%) évaluent les