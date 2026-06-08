“Les grandes entreprises technologiques doivent empêcher la diffusion d'images de nudité chez les jeunes”, déclare le Premier ministre britannique Starmer

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* Le Royaume-Uni exige que les entreprises technologiques mettent fin à la diffusion d'images de mineurs nus

* Selon le Times, Starmer pourrait interdire les plateformes de réseaux sociaux préjudiciables

* Le gouvernement pourrait instaurer des amendes, voire engager la responsabilité pénale des dirigeants du secteur technologique

(Ajout d'informations sur Apple au paragraphe 8, détails aux paragraphes 10 et 11) par Paul Sandle et Sam Tabahriti

Les grandes entreprises technologiques opérant en Grande-Bretagne doivent empêcher les enfants de diffuser des images de nudité sur leurs téléphones, sous peine de se voir imposer une législation les y contraignant, a déclaré lundi le Premier ministre Keir Starmer.

Cette annonce est la dernière initiative de Starmer visant à protéger les enfants des effets néfastes de la technologie. Elle intervient alors que le Times a rapporté qu'il prévoyait également d'annoncer une interdiction sur certaines plateformes de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

“Aujourd’hui, j’appelle les entreprises technologiques opérant dans ce pays à mettre en place des contrôles sur les appareils afin d’empêcher les enfants d’envoyer et de recevoir des images sexuellement explicites”, a déclaré Starmer lors d’un discours prononcé à l’occasion de la London Tech Week. “Ce n’est pas un défi impossible à relever.”

Dans le cadre de ces nouvelles mesures, des entreprises telles qu’Apple AAPL.O et Google GOOGL.O devraient développer ou activer des solutions techniques sur les smartphones et les tablettes afin de détecter et de bloquer les images de nudité pour les enfants. Les adultes pourraient toujours prendre, partager ou consulter du contenu à caractère de nudité après avoir passé un processus de vérification de l’âge.

Si les entreprises ne prenaient pas de mesures dans un délai de trois mois, le gouvernement a déclaré qu’il proposerait une législation pour les y contraindre, sous peine de se voir infliger des amendes ou, en dernier recours, de voir leurs dirigeants encourir une responsabilité pénale.

Google a déclaré être profondément engagé dans la protection des enfants en ligne.

“Nous travaillons de manière constructive avec nos partenaires britanniques pour trouver des solutions efficaces et respectueuses de la vie privée qui empêchent la diffusion de contenus préjudiciables tout en garantissant un environnement numérique sûr pour les jeunes”, a déclaré un porte-parole de Google.

Apple n'a pas souhaité faire de commentaire. L'entreprise dispose d'outils conçus pour limiter l'exposition des enfants à des contenus explicites, notamment une fonctionnalité qui avertit lorsque de la nudité est détectée dans des images envoyées ou reçues.

UNE INTERDICTION DES RÉSEAUX SOCIAUX BIENTÔT EN VIGUEUR, SELON UN RAPPORT

Les autorités britanniques ont déclaré que le blocage de la nudité était essentiel, affirmant que cela perturberait en grande partie le modèle de grooming et de sextorsion des gangs et des prédateurs qui partagent des images de nudité avec d’autres ou les utilisent pour faire chanter des mineurs. Elles affirment que cela est techniquement réalisable et peut être mis en œuvre rapidement.

Actuellement, un signalement d’abus sexuel sur mineur est effectué toutes les cinq minutes environ, 91 % des images étant autoproduites. Les enquêteurs indiquent qu’ils traitent des cas où des prédateurs ont manipulé des victimes et les ont poussées à s’automutiler ou à se suicider, les ont forcées à se livrer à de la zoophilie et à d’autres contenus sadiques diffusés en direct.

Le gouvernement a déclaré vouloir collaborer avec le secteur et a estimé que les contrôles d’âge récemment mis en place par Apple constituaient un pas en avant significatif. Il a toutefois souhaité que Apple et Google prennent davantage de mesures pour bloquer la nudité par défaut et sur les applications tierces.

Le Royaume-Uni a, de son côté, envisagé d’interdire aux enfants l’accès aux réseaux sociaux en réponse aux inquiétudes généralisées concernant leur sécurité globale et leur impact sur la santé mentale. Une consultation publique sur la question s’est achevée en mai .

L'année dernière, l'Australie a interdit aux enfants de moins de 16 ans l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube (Alphabet) et Instagram et Facebook de Meta META.O .

La France, le Danemark et la Pologne envisagent également de renforcer les règles relatives à l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants, tandis que la Grèce a annoncé en avril qu'elle interdirait l'accès aux moins de 15 ans à partir de janvier 2027.

Le Times a rapporté que Starmer s'apprêtait à annoncer une interdiction pour les enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne jugées nocives, tout en maintenant l'accès à certaines formes plus sûres de réseaux sociaux.

Interrogée sur cette information, une source à Downing Street a déclaré: “Le Premier ministre n'hésite pas à s'attaquer aux entreprises technologiques et à leurs dirigeants pour protéger les jeunes.”

Une source proche du dossier a indiqué qu’une interdiction officielle avait peu de chances d’être prononcée cette semaine. Les experts sont divisés quant à l’efficacité d’une interdiction totale, tandis qu’un groupe de jeunes à Londres a récemment déclaré à Reuters qu’il s’opposait à ces restrictions.