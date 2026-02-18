Les grandes entreprises alimentaires investissent des millions dans la refonte de leurs marques, alors que les médicaments contre l'obésité remodèlent la demande aux États-Unis

Les médicaments GLP-1 ont un impact de 12 milliards de dollars sur les ventes de produits de grignotage, selon les estimations d'EY-Parthenon

Les changements de régime alimentaire incluent moins de calories et plus de produits frais

Les entreprises investissent dans des en-cas protéinés et meilleurs pour la santé

Les entreprises mondiales du secteur de l'alimentation et des boissons , de PepsiCo PEP.O à Coca-Cola KO.N , se concentrent sur des listes d'ingrédients plus courtes et des emballages plus petits en 2026, alors que de plus en plus de personnes prennent des médicaments GLP-1 coupe-faim pour perdre du poids.

Les entreprises qui avaient auparavant adopté une attitude attentiste considèrent désormais que les GLP-1 sont là pour durer. Depuis le début de l'année, près de trois douzaines d'entreprises n'appartenant pas au secteur de la santé ont mentionné les médicaments GLP-1 ou la perte de poids lors de leurs conférences téléphoniques sur les résultats, contre 14 pour la même période il y a un an, et seulement cinq deux ans plus tôt, selon les données du LSEG.

Selon les estimations d'EY-Parthenon, les changements de régime liés à l'utilisation des médicaments GLP-1 pourraient entraîner une perte de 12 milliards de dollars en ventes de snacks au cours de la prochaine décennie. L'adoption des médicaments GLP-1, qui suppriment l'appétit et sont principalement prescrits pour le diabète et la perte de poids, a plus que doublé au cours des 12 mois précédant décembre, avec environ 20 % des ménages américains comptant au moins un utilisateur, selon une analyse de PwC.

Peter ter Kulve, directeur général de Magnum Ice Cream, a déclaré que les utilisateurs de GLP-1 continuaient à manger des friandises, mais qu'ils présentaient "une réduction marquée des grignotages inconsidérés et des crises de boulimie."

Le futur PDG de Coca-Cola a exhorté à une innovation plus rapide lors de son premier appel aux analystes en tant que directeur général élu la semaine dernière, tandis que le nouveau chef de Kraft Heinz ( KHC.O ) a mis fin à un projet de scission de l'entreprise et a annoncé à la place 600 millions de dollars d'investissements cette année pour relancer des produits de base négligés depuis longtemps, tels que son entreprise de viande et de charcuterie Oscar Mayer.

Les GLP-1 réactivent la demande

Les dépenses d'investissement devraient augmenter pour la plupart des grandes entreprises alimentaires cette année, avec un bond de 23% pour General Mills GIS.N , selon les données compilées par le LSEG.

PepsiCo a lancé une ligne appelée "Simply NKD" pour reformuler ses snacks et donne une nouvelle image à des produits tels que Lay's et Gatorade en supprimant les colorants artificiels.

PepsiCo va également commencer à tester des mini-repas avec ses marques Sabra et Siete aux États-Unis, a déclaré le directeur général Ramon Laguarta lors de la conférence du Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) qui s'est tenue mercredi.

"Je pense qu'il y a plus d'opportunités que de menaces, mais il y a les deux", a déclaré Ramon Laguarta lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats au début du mois.

Coca-Cola a augmenté sa production pour répondre à la demande croissante de son lait Fairlife infusé de protéines à la fin de l'année dernière. General Mills a lancé des céréales Cheerios à haute teneur en protéines en décembre 2024, alors qu'elle est confrontée à la concurrence des aliments pour le petit-déjeuner.

"Nous pensons que le GLP-1 et d'autres médicaments contre l'obésité auront une influence durable sur le paysage alimentaire et nutritionnel, poussant certains consommateurs à consommer des portions plus petites et des aliments plus riches en protéines et en fibres", a déclaré Jeffrey Harmening, directeur général de General Mills , lors de la conférence CAGNY de mardi.

TOUT SUR LA recherche et développement

Conagra Brands investit dans des en-cas tels que les bâtonnets de viande Slim Jim, les noix et les graines, et a publié l'année dernière un rapport soulignant la demande croissante d'aliments riches en protéines, en portions contrôlées et en nutriments, en particulier chez les membres de la génération Z et les milléniaux.

"Il n'y a personne qui ne conçoive pas, qui n'investisse pas dans la recherche et le développement pour répondre à cette tendance", a déclaré Peter Mangan, directeur général de Portage Point Partners.

Les petites entreprises voient elles aussi l'opportunité qui s'offre à elles. Snap Kitchen, une société privée basée à Austin qui fournit des repas quotidiens personnalisés à environ 35 000 clients par an, a investi dans l'élargissement de son menu avec des produits contenant plus de fibres, une densité de protéines maigres et des ingrédients dont il est prouvé qu'ils favorisent la satiété, afin de refléter l'évolution des goûts, a déclaré Mitchell Raisch, directeur général de l'entreprise. "L'opportunité que représente le GLP-1 a aiguisé notre attention et accéléré notre pipeline",a-t-il déclaré.

Les utilisateurs de GLP-1 consomment en moyenne 40 % de calories en moins, selon l'analyse par PwC des données de la société d'analyse des consommateurs Numerator. La consommation de desserts a diminué de 84 % et celle d'alcool de 33 %, tandis que la consommation de produits frais a augmenté de plus de 70 %. Les paniers d'épicerie familiaux sont de 4 à 6 % plus petits, selon les données, tandis que les ménages composés d'une seule personne ont connu des baisses allant jusqu'à 9 %.

"Nous commençons à peine à entrevoir les effets d'entraînement de ce type de perturbation physiologique", a déclaré Ali Furman, responsable des marchés de consommation aux États-Unis chez PwC.