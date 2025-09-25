Les grandes banques obtiennent le rejet du litige sur le trucage du Libor à New York

Une juge fédérale a rejeté jeudi "toutes les demandes restantes" dans une série de litiges antitrust accusant les grandes banques d'avoir conspiré pour truquer le Libor, un taux d'intérêt de référence qui sous-tendait autrefois des centaines de billions de dollars de transactions, aux dépens des investisseurs.

Dans une décision de 273 pages, la juge Naomi Reice Buchwald a déclaré qu'en dépit de 14 années de procédure, les investisseurs ne disposaient pas de preuves suffisantes pour prouver qu'ils avaient été escroqués dans le cadre d'une "conspiration pluriannuelle entre seize banques" visant à supprimer le Libor et à dissimuler cette suppression.

"Les preuves qu'ils citent ne tendent pas à exclure la possibilité que les conspirateurs présumés aient agi de manière indépendante", a écrit la juge Buchwald.

Parmi les banques encore impliquées dans ces affaires figurent Bank of America BAC.N , Barclays BARC.L , Deutsche Bank DBKGn.DE , HSBC HSBA.L , JPMorgan Chase JPM.N , Lloyds

LLOY.L , NatWest NWG.L , Portigon, Rabobank, Royal Bank of Canada RY.TO et UBS UBSG.S .

Selon les plaignants, les courriels, les discussions sur les forums de discussion, les appels téléphoniques, les dépositions et les analyses d'experts ont montré que les banques maintenaient le Libor à un niveau "artificiellement bas."

Cela aurait gonflé les bénéfices et fait paraître les banques plus saines qu'elles ne l'étaient, y compris pendant la crise financière mondiale de 2008, selon les plaignants.

Parmi les plaignants figurent Principal Financial Group

PFG.O , les villes de Baltimore et de Houston, de nombreux comtés californiens, l'université de Yale, Fannie Mae FNMA.PK , Freddie Mac FMCC.PK et la FDIC dans son rôle d'administrateur judiciaire des banques en faillite, entre autres.

Les avocats des plaignants n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bank of America, premier plaignant désigné dans la plupart des procès visés par la décision de la juge Buchwald, s'est refusée à tout commentaire.

Les banques utilisaient le Libor, ou taux interbancaire offert à Londres, pour fixer les taux d'intérêt sur plus de 300 000 milliards de dollars de produits financiers, notamment les cartes de crédit, les prêts étudiants et les prêts hypothécaires, et pour déterminer le coût des emprunts entre elles.

Le Libor a été progressivement supprimé en janvier 2022, après que les banques ont payé environ 9 milliards de dollars d'amendes pour régler des affaires de manipulation du Libor dans le monde entier.

L'affaire est In re Libor-Based Financial Instruments Antitrust Litigation, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 11-02262.